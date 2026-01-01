Juurutage Apache CouchDB ühe klõpsuga paigaldus.
Mitme peamise dokumendi andmebaas intuitiivse HTTP/JSON API-ga, mis on loodud töökindluse ja võrguühenduseta esmase replikatsiooni jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Apache CouchDB
Apache CouchDB on avatud lähtekoodiga NoSQL dokumendiandmebaas, mis salvestab andmeid JSON-dokumentidena ja pakub iga toimingut puhta HTTP/REST API kaudu. Erinevalt enamikust andmebaasidest on CouchDB disainilt mitmepealine — iga sõlm aktsepteerib lugemisi ja kirjutamisi ning muudatused liiguvad sõlmede (ja isegi brauseriklientide) vahel läbi järkjärgulise replikatsiooni, mis peab vastu võrgu jaotustele ja katkendlikule ühenduvusele.
CouchDB isemajutamine oma VPS-is annab sulle tootmiskvaliteediga andmebaasi võrguühenduseta mobiilirakenduste, äärelahenduste ja vastupidavate veebiteenuste jaoks ilma dokumendipõhise hinnastamise või müüja hallatavate piiranguteta. Komplekti kuuluv Fauxtoni veebikonsool pakub täielikku haldusjuurdepääsu päringute, replikatsiooni seadistamise, kasutajahalduse ja disainidokumentide redigeerimise jaoks.
Apache CouchDB peamised omadused
Mitmepealine replikatsioon
Iga sõlm võtab vastu kirjutamisi ja sünkroonib muudatusi järk-järgult — sobib suurepäraselt aktiiv-aktiiv klastritele, servasõlmedele ja mobiilse sünkroonimise jaoks PouchDB või Couchbase Lite'iga.
HTTP/JSON API
Iga toiming on standardne HTTP päring, mis tagastab JSON-i, muutes CouchDB kasutatavaks mis tahes keelest või käituskeskkonnast ilma natiivse draiverita.
Fauxton halduse UI
Brauseripõhine juhtpaneel andmebaaside sirvimiseks, Mango päringute käivitamiseks, disaindokumentide redigeerimiseks ja replikatsiooni konfigureerimiseks.
Mango Päringukeel
MongoDB-stiilis JSON-i päringusüntaks deklaratiivsete selektorite ja indeksitega — pole vaja kirjutada JavaScripti vaateid tavaliste otsingute jaoks.
Krahhipõhine disain
Ainult lisatav B-puu salvestusruum tähendab, et CouchDB elab üle ootamatu voolukatkestuse ilma andmete riknemiseta ja taastub koheselt taaskäivitamisel.
Miks kasutada Apache CouchDB Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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