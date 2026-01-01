Kuni 69% allahindlust Apache CouchDB tootele

Juurutage Apache CouchDB ühe klõpsuga paigaldus.

Mitme peamise dokumendi andmebaas intuitiivse HTTP/JSON API-ga, mis on loodud töökindluse ja võrguühenduseta esmase replikatsiooni jaoks.

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Tehisintellekti hallatav VPS
5,49  /kuus
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30-päevane rahatagastuse garantii
Juurutage Apache CouchDB ühe klõpsuga paigaldus.

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69% allahindlust
KVM 1
17,99 
5,49  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99 
7,99  /kuus
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Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
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35,99 
10,99  /kuus
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Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
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200 GB NVMe kettaruumi
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66% allahindlust
KVM 8
64,99 
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Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
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32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99 
5,49  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99 
7,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99 
10,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99 
21,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Apache CouchDB

Apache CouchDB on avatud lähtekoodiga NoSQL dokumendiandmebaas, mis salvestab andmeid JSON-dokumentidena ja pakub iga toimingut puhta HTTP/REST API kaudu. Erinevalt enamikust andmebaasidest on CouchDB disainilt mitmepealine — iga sõlm aktsepteerib lugemisi ja kirjutamisi ning muudatused liiguvad sõlmede (ja isegi brauseriklientide) vahel läbi järkjärgulise replikatsiooni, mis peab vastu võrgu jaotustele ja katkendlikule ühenduvusele.

CouchDB isemajutamine oma VPS-is annab sulle tootmiskvaliteediga andmebaasi võrguühenduseta mobiilirakenduste, äärelahenduste ja vastupidavate veebiteenuste jaoks ilma dokumendipõhise hinnastamise või müüja hallatavate piiranguteta. Komplekti kuuluv Fauxtoni veebikonsool pakub täielikku haldusjuurdepääsu päringute, replikatsiooni seadistamise, kasutajahalduse ja disainidokumentide redigeerimise jaoks.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Apache CouchDB peamised omadused

Mitmepealine replikatsioon

Iga sõlm võtab vastu kirjutamisi ja sünkroonib muudatusi järk-järgult — sobib suurepäraselt aktiiv-aktiiv klastritele, servasõlmedele ja mobiilse sünkroonimise jaoks PouchDB või Couchbase Lite'iga.

HTTP/JSON API

Iga toiming on standardne HTTP päring, mis tagastab JSON-i, muutes CouchDB kasutatavaks mis tahes keelest või käituskeskkonnast ilma natiivse draiverita.

Fauxton halduse UI

Brauseripõhine juhtpaneel andmebaaside sirvimiseks, Mango päringute käivitamiseks, disaindokumentide redigeerimiseks ja replikatsiooni konfigureerimiseks.

Mango Päringukeel

MongoDB-stiilis JSON-i päringusüntaks deklaratiivsete selektorite ja indeksitega — pole vaja kirjutada JavaScripti vaateid tavaliste otsingute jaoks.

Krahhipõhine disain

Ainult lisatav B-puu salvestusruum tähendab, et CouchDB elab üle ootamatu voolukatkestuse ilma andmete riknemiseta ja taastub koheselt taaskäivitamisel.

Miks kasutada Apache CouchDB Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
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Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

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