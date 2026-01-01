Apache CouchDB on avatud lähtekoodiga NoSQL dokumendiandmebaas, mis salvestab andmeid JSON-dokumentidena ja pakub iga toimingut puhta HTTP/REST API kaudu. Erinevalt enamikust andmebaasidest on CouchDB disainilt mitmepealine — iga sõlm aktsepteerib lugemisi ja kirjutamisi ning muudatused liiguvad sõlmede (ja isegi brauseriklientide) vahel läbi järkjärgulise replikatsiooni, mis peab vastu võrgu jaotustele ja katkendlikule ühenduvusele.

CouchDB isemajutamine oma VPS-is annab sulle tootmiskvaliteediga andmebaasi võrguühenduseta mobiilirakenduste, äärelahenduste ja vastupidavate veebiteenuste jaoks ilma dokumendipõhise hinnastamise või müüja hallatavate piiranguteta. Komplekti kuuluv Fauxtoni veebikonsool pakub täielikku haldusjuurdepääsu päringute, replikatsiooni seadistamise, kasutajahalduse ja disainidokumentide redigeerimise jaoks.