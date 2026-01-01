Apache Amoro on inkubeeriv Apache projekt, mis lisab isehaldava kihi avatud andmelao formaatide peale, pakkudes ühtset veebipõhist juhtpaneeli kataloogidele, tabelitele ja pidevale iseeneslikule optimeerimisele. See integreerub Flinki, Sparki ja Trinoga, nii et platvormimeeskonnad saavad tsentraliseerida tabelite hooldust, failide tihendamist, hetktõmmiste aegumist ja andmete säilitamise poliitikaid mitme tabeliformaadi lõikes ühest kohast.

Amoro isemajutamine hoiab kataloogi metaandmed, tabelistatistika ja optimeerija tegevuse teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, vabastades teid tabelipõhistest SaaS-tasudest. Komplektis olev veebipõhine kasutajaliides (UI) kuvab tabelite suurused, optimeerimise edenemise, hetktõmmiste ajaloo ja SQL-terminali juurdepääsu, andes andmeplatvormi meeskondadele operatiivse konsooli, mida toore Icebergi või Paimoni juurutuste puhul ei eksisteeri.