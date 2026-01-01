Apache Amoro juurutamine ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga lakehouse'i haldusteenus Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive ja Paimon tabelite jaoks.
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Millega saab ehitada Apache Amoro
Apache Amoro on inkubeeriv Apache projekt, mis lisab isehaldava kihi avatud andmelao formaatide peale, pakkudes ühtset veebipõhist juhtpaneeli kataloogidele, tabelitele ja pidevale iseeneslikule optimeerimisele. See integreerub Flinki, Sparki ja Trinoga, nii et platvormimeeskonnad saavad tsentraliseerida tabelite hooldust, failide tihendamist, hetktõmmiste aegumist ja andmete säilitamise poliitikaid mitme tabeliformaadi lõikes ühest kohast.
Amoro isemajutamine hoiab kataloogi metaandmed, tabelistatistika ja optimeerija tegevuse teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, vabastades teid tabelipõhistest SaaS-tasudest. Komplektis olev veebipõhine kasutajaliides (UI) kuvab tabelite suurused, optimeerimise edenemise, hetktõmmiste ajaloo ja SQL-terminali juurdepääsu, andes andmeplatvormi meeskondadele operatiivse konsooli, mida toore Icebergi või Paimoni juurutuste puhul ei eksisteeri.
Apache Amoro peamised omadused
Ühtne lakehouse'i armatuurlaud
Sirvi katalooge, skeeme, tabeleid, hetktõmmiseid ja partitsioone Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive ja Paimon formaatides ühest veebiliidesest ilma SQL-i kirjutamata.
Iseoptimeeruv mootor
Tihendab pidevalt väikseid faile, ühendab kustutusi ja kirjutab taustal manifeste ümber, nii et voogesituse ja CDC tabelid püsivad päringute jaoks kiired ilma käsitsi hooldustööde vajaduseta.
Mitmevorminguline kataloog
Registreeri sisesed Amoro kataloogid või ühenda olemasolevate Hive Metastore'i, AWS Glue', REST-i ja Hadoop'i kataloogidega ning halda iga toetatud tabelivormingut ühest juhtpaneelist.
Moodul-optimeerija konteinerid
Käivita optimeerimisülesanded kohalikus konteineris kohe kasutusvalmis kujul või skaleeri välja välistesse Flinki, Sparki või Kubernetes'i optimeerimiskonteineritesse andmemahtude kasvades.
Sisseehitatud SQL terminal
Päri ja kontrolli tabeleid otse juhtpaneelilt, kasutades sisseehitatud kohalikku Sparki terminali, või ühenda Kyuubi jagatud tootmiskvaliteediga SQL-juurdepääsuks.
Miks kasutada Apache Amoro Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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