Kuni 69% allahindlust Apache Amoro tootele

Apache Amoro juurutamine ühe klõpsuga.

Avatud lähtekoodiga lakehouse'i haldusteenus Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive ja Paimon tabelite jaoks.

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Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49  /kuus
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30-päevane rahatagastuse garantii
Apache Amoro juurutamine ühe klõpsuga.

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69% allahindlust
KVM 1
17,99 
5,49  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99 
7,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99 
10,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99 
21,99  /kuus
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Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99 
5,49  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99 
7,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99 
10,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99 
21,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Apache Amoro

Apache Amoro on inkubeeriv Apache projekt, mis lisab isehaldava kihi avatud andmelao formaatide peale, pakkudes ühtset veebipõhist juhtpaneeli kataloogidele, tabelitele ja pidevale iseeneslikule optimeerimisele. See integreerub Flinki, Sparki ja Trinoga, nii et platvormimeeskonnad saavad tsentraliseerida tabelite hooldust, failide tihendamist, hetktõmmiste aegumist ja andmete säilitamise poliitikaid mitme tabeliformaadi lõikes ühest kohast.

Amoro isemajutamine hoiab kataloogi metaandmed, tabelistatistika ja optimeerija tegevuse teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, vabastades teid tabelipõhistest SaaS-tasudest. Komplektis olev veebipõhine kasutajaliides (UI) kuvab tabelite suurused, optimeerimise edenemise, hetktõmmiste ajaloo ja SQL-terminali juurdepääsu, andes andmeplatvormi meeskondadele operatiivse konsooli, mida toore Icebergi või Paimoni juurutuste puhul ei eksisteeri.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Apache Amoro peamised omadused

Ühtne lakehouse'i armatuurlaud

Sirvi katalooge, skeeme, tabeleid, hetktõmmiseid ja partitsioone Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive ja Paimon formaatides ühest veebiliidesest ilma SQL-i kirjutamata.

Iseoptimeeruv mootor

Tihendab pidevalt väikseid faile, ühendab kustutusi ja kirjutab taustal manifeste ümber, nii et voogesituse ja CDC tabelid püsivad päringute jaoks kiired ilma käsitsi hooldustööde vajaduseta.

Mitmevorminguline kataloog

Registreeri sisesed Amoro kataloogid või ühenda olemasolevate Hive Metastore'i, AWS Glue', REST-i ja Hadoop'i kataloogidega ning halda iga toetatud tabelivormingut ühest juhtpaneelist.

Moodul-optimeerija konteinerid

Käivita optimeerimisülesanded kohalikus konteineris kohe kasutusvalmis kujul või skaleeri välja välistesse Flinki, Sparki või Kubernetes'i optimeerimiskonteineritesse andmemahtude kasvades.

Sisseehitatud SQL terminal

Päri ja kontrolli tabeleid otse juhtpaneelilt, kasutades sisseehitatud kohalikku Sparki terminali, või ühenda Kyuubi jagatud tootmiskvaliteediga SQL-juurdepääsuks.

Miks kasutada Apache Amoro Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
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Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

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30-päevane raha tagasi garantii

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