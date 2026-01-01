Apache Doris on kaasaegne, reaalajas MPP analüüsiandmebaas, mida kasutavad tuhanded organisatsioonid, sealhulgas JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan ja ByteDance, et toetada armatuurlaudu, ad hoc analüüsi ja kliendile suunatud analüütikat sadadel terabaitidel andmetel. Selle vektoriseeritud täitmismootor, veergudepõhine salvestusruum ja kulupõhine optimeerija pakuvad sekundialust SQL-i miljardite ridade ulatuses, jäädes samal ajal ühilduvaks MySQL-i protokolliga, nii et olemasolevad BI-tööriistad ja draiverid ühenduvad ilma muudatusteta.

Doris'e ise majutamine oma VPS-is hoiab päringu latentsuse, säilituspoliitikad ja andmete sissevõtmise torujuhtmed otsese kontrolli all, ilma päringupõhise arvelduse või tarnija lukustuseta. Komplektis olev esiosa pakub integreeritud veebikonsooli klastri oleku, päringu profileerimise ja SQL-i uurimise jaoks.