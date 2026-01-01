Juurutage Apache Doris ühe klõpsuga paigaldusena.
Suure jõudlusega MPP analüütiline andmebaas reaalajas aruandluseks, ad-hoc SQL-i ja ühtse andmelaonduse jaoks petabaidi skaalal.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Apache Doris
Apache Doris on kaasaegne, reaalajas MPP analüüsiandmebaas, mida kasutavad tuhanded organisatsioonid, sealhulgas JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan ja ByteDance, et toetada armatuurlaudu, ad hoc analüüsi ja kliendile suunatud analüütikat sadadel terabaitidel andmetel. Selle vektoriseeritud täitmismootor, veergudepõhine salvestusruum ja kulupõhine optimeerija pakuvad sekundialust SQL-i miljardite ridade ulatuses, jäädes samal ajal ühilduvaks MySQL-i protokolliga, nii et olemasolevad BI-tööriistad ja draiverid ühenduvad ilma muudatusteta.
Doris'e ise majutamine oma VPS-is hoiab päringu latentsuse, säilituspoliitikad ja andmete sissevõtmise torujuhtmed otsese kontrolli all, ilma päringupõhise arvelduse või tarnija lukustuseta. Komplektis olev esiosa pakub integreeritud veebikonsooli klastri oleku, päringu profileerimise ja SQL-i uurimise jaoks.
Apache Doris peamised omadused
MySQL-ühilduv SQL
Kasutab MySQL-i traatprotokolli, nii et JDBC, ODBC, BI tööriistad ja olemasolevad armatuurlauad ühenduvad Dorisega ilma ühtegi koodimuudatuseta.
Vektoriseeritud MPP mootor
Veergudel põhinev salvestusruum koos vektoriseeritud täitmise ja kulupõhise optimeerijaga annab miljardite ridade puhul SQL-i tulemused kätte alla sekundi.
Reaalajas sissevõtt
Stream Load, Routine Load from Kafka ja Flink/Spark konnektorid tõukavad värskeid andmeid päringutabelitesse sekundite jooksul.
Föderatiivsed lakehouse'i päringud
Multi-Catalog loeb Hive'i, Icebergi, Hudi, Paimoni ja JDBC allikaid otse, nii et saad esitada päringuid järveandmetele ilma seda kopeerimata.
Sisseehitatud veebikonsool
Esiosa pakub brauseripõhist kasutajaliidest klastri oleku, töötava SQL-i, päringuprofiilide kontrollimiseks ning kasutajate ja rollide haldamiseks.
Miks kasutada Apache Doris Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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