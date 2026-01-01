Serge on avatud lähtekoodiga vestlusliides LLaMA-perekonna keelemudelite kohalikuks käitamiseks läbi llama.cpp, pakkudes esmaklassilist tuge Alpaca, Vicuna, GPT4All ja teistele kogukonna peenhäälestustele. See koondab SvelteKit veebiliidese, FastAPI taustaprogrammi ja Redis-põhise mudeliregistri ühte konteinerisse, nii et saad tõmmata GGUF mudeleid, hallata vestlusseansse ja häälestada järeldusparameetreid ilma mitut teenust ühendamata.

Serge'i ise majutamine hoiab iga viipa ja vastuse sinu enda VPS-is – puudub väline API, puudub telemeetria ja puuduvad märgi kohta kulud. Ainult CPU-põhine järeldamine töötab kohe karbist välja võttes, muutes selle praktiliseks viisiks privaatsete LLM-ide käitamiseks ilma pilve-GPU aja eest maksmata või kolmanda osapoole AI-teenusega liitumata.