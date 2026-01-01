Dify on maailma populaarseim avatud lähtekoodiga LLM-rakenduste arendusplatvorm, mis pakub visuaalset liidest AI-töövoogude, RAG-torujuhtmete, AI-agentide ja vestlusrobotirakenduste loomiseks. Toetades üle 100 LLM-i pakkuja, sealhulgas OpenAI, Anthropic, Google Gemini ja kohalikud mudelid Ollama kaudu, võimaldab Dify meeskondadel prototüüpida ja juurutada tootmiskvaliteediga AI-rakendusi ilma keerulist orkestreerimiskoodi kirjutamata.

Dify iseseisev majutamine oma VPS-is tagab, et kõik dokumendid, manused, vestlused ja API-võtmed jäävad sinu täieliku kontrolli alla. See juurutus sisaldab sisseehitatud Weaviate'i vektoriandmebaasi semantiliseks otsinguks, liivakastis koodi käivitamist ja SSRF-kaitset turvaliseks AI-rakenduste arenduseks.