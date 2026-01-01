Juuruta Dify ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga LLM-rakenduste platvorm AI töövoogude, RAG-torujuhtmete ja vestlusrobotite visuaalseks loomiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Dify
Dify on maailma populaarseim avatud lähtekoodiga LLM-rakenduste arendusplatvorm, mis pakub visuaalset liidest AI-töövoogude, RAG-torujuhtmete, AI-agentide ja vestlusrobotirakenduste loomiseks. Toetades üle 100 LLM-i pakkuja, sealhulgas OpenAI, Anthropic, Google Gemini ja kohalikud mudelid Ollama kaudu, võimaldab Dify meeskondadel prototüüpida ja juurutada tootmiskvaliteediga AI-rakendusi ilma keerulist orkestreerimiskoodi kirjutamata.
Dify iseseisev majutamine oma VPS-is tagab, et kõik dokumendid, manused, vestlused ja API-võtmed jäävad sinu täieliku kontrolli alla. See juurutus sisaldab sisseehitatud Weaviate'i vektoriandmebaasi semantiliseks otsinguks, liivakastis koodi käivitamist ja SSRF-kaitset turvaliseks AI-rakenduste arenduseks.
Dify peamised omadused
Visuaalne töövoo redaktor
Loo keerukaid AI-torujuhtmeid, aheldades LLM-i kutseid, API integratsioone ja tingimuslikku loogikat lohista ja paiguta lihtsusega.
RAG torujuhe
Sisesta dokumente, genereeri manuseid ja too välja asjakohaseid teadmisi sisseehitatud Weaviate'i vektoriandmebaasiga.
AI-agendi raamistik
Loo autonoomsed agendid tööriistakutsumise võimega veebiotsinguks, koodi käivitamiseks ja väliste API-de jaoks.
100+ LLM teenusepakkujat
Ühendu OpenAI, Anthropicu, Google'i, Mistrali ja kohalike mudelitega Ollama kaudu, kasutades mudelite koormuse tasakaalustamist ja varulahendust.
Liivakastis koodi käivitamine
Käivita Python ja JavaScript turvaliselt isoleeritud keskkonnas sisseehitatud SSRF-kaitsega.
Viipetehnika stuudio
Kujunda, versioonista ja A/B testi viipasid jälgitavuse armatuurlauaga logimiseks ja jälgimiseks.
Miks kasutada Dify Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.