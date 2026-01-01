Juurutage MiroTalk ühe klõpsuga paigaldusena.
Ise majutatud P2P videokonverentsid piiramatu arvu tubadega, ekraani jagamise võimalusega ja osalejatele pole vaja rakendust installida.
Valige VPS-pakett MiroTalk jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada MiroTalk
MiroTalk P2P on isemajutusega WebRTC videokonverentsi platvorm, mis suunab meedia otse osalejate vahel – mitte läbi teie serveri. Kuna videovood liiguvad otseühendusega (peer-to-peer), on latentsus minimaalne ja teie VPS-i ribalaiust kasutatakse ainult signaalimiseks, isegi kui mitu tuba töötab samaaegselt. Osalejad saavad liituda mis tahes kaasaegsest brauserist jagatava lingi kaudu, ilma et oleks vaja kontot, allalaadimist või pistikprogrammi.
Erinevalt pilveteenustest, mis logivad ja töötlevad koosolekuandmeid oma infrastruktuuris, hoiab MiroTalki isemajutus iga vestluse teie enda riistvaral. Tubasid saab parooliga kaitsta, hosti kaitse piirab seansside loomist volitatud kasutajatele ja REST API võimaldab teil integreerida koosolekute loomise oma rakendustesse.
MiroTalk peamised omadused
Võrdvõrgu meedia
Video- ja helivoog otse osalejate vahel — mitte läbi sinu serveri — hoides latentsuse madalana ja ribalaiuse kulud peaaegu nullis, olenemata sellest, kui palju ruume samaaegselt töötab.
Rakendust pole vaja
Osalejad liituvad mis tahes kaasaegsest brauserist jagatava lingi kaudu, ilma kontot registreerimata, allalaadimiseta või brauseri pistikprogrammi vajaduseta.
Ekraani jagamine ja salvestamine
Jaga oma ekraani või kindlat rakenduse akent ja salvesta seansse kohalikult oma seadmesse, salvestamata salvestisi serverisse.
Tahvel ja failide jagamine
Tehke reaalajas koostööd jagatud tahvlil ja edastage faile otse osaliste vahel seansi ajal ilma välise salvestusruumita.
Majutuse kaitse
Nõua parooli uute ruumide loomisel, piirates seansside loomise volitatud kasutajatele, hoides samal ajal osalejate liitumislingid avatuna ja hõõrdumiseta.
REST API ja manustamine
Loo ruume ja genereeri liitumismärke programmeeritavalt dokumenteeritud REST API kaudu ning manusta konverentsi kasutajaliides mis tahes veebisaidile iframe'ina.
Miks kasutada MiroTalk Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.