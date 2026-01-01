MiroTalk P2P on isemajutusega WebRTC videokonverentsi platvorm, mis suunab meedia otse osalejate vahel – mitte läbi teie serveri. Kuna videovood liiguvad otseühendusega (peer-to-peer), on latentsus minimaalne ja teie VPS-i ribalaiust kasutatakse ainult signaalimiseks, isegi kui mitu tuba töötab samaaegselt. Osalejad saavad liituda mis tahes kaasaegsest brauserist jagatava lingi kaudu, ilma et oleks vaja kontot, allalaadimist või pistikprogrammi.

Erinevalt pilveteenustest, mis logivad ja töötlevad koosolekuandmeid oma infrastruktuuris, hoiab MiroTalki isemajutus iga vestluse teie enda riistvaral. Tubasid saab parooliga kaitsta, hosti kaitse piirab seansside loomist volitatud kasutajatele ja REST API võimaldab teil integreerida koosolekute loomise oma rakendustesse.