Juurutage CKAN ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga andmeportaali platvorm uuringute ja valitsuse andmestike avaldamiseks, jagamiseks ja avastamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada CKAN
CKAN on juhtiv avatud lähtekoodiga andmehaldussüsteem, mida kasutavad riiklikud, piirkondlikud ja linnavalitsused koos uurimisasutustega avalike andmeportaalide käitamiseks. See ühendab struktureeritud andmekogude kataloogi, rikkalikud metaandmete skeemid, täistekstiotsingu taustaprogrammi ja tabelipõhise DataStore'i, mis pakub üleslaaditud CSV- ja Exceli-faile päringutega REST API kaudu.
CKAN-i ise majutamine oma VPS-is hoiab iga andmekogu, organisatsiooni struktuuri ja API-märgi sinu kontrolli all, ilma andmekogupõhiste tasudeta ja ilma kolmandate osapoolte juurdepääsuta sinu andmetele. Platvorm on väga laiendatav sadade kogukonna pistikprogrammide kaudu, mis hõlmavad andmete kogumist, ruumiandmeid, DCAT-vahetust, ühekordset sisselogimist ja kohandatud skeeme.
CKAN peamised omadused
Sisukas andmestiku kataloog
Korralda andmekogumeid rühmadesse ja organisatsioonidesse kohandatud metaandmete skeemide, siltide, litsentside ja täieliku versiooniajaloo abil ressursipõhiselt.
Päringutega töödeldav DataStore API
Üleslaaditud CSV- ja Exceli failid salvestatakse PostgreSQL-i toega andmehoidlasse, mis pakub filtreerimist, sortimist ja SQL-päringuid REST-i kaudu.
Solr-põhine otsing
Spetsiaalne Solri indeks pakub kiiret fasetitud otsingut läbi pealkirjade, kirjelduste, siltide ja kohandatud väljade, isegi miljonite kirjetega portaalides.
Harvesterid ja DCAT
Kogu metaandmeid teistest CKAN-i, CSW ja DCAT-i lõpp-punktidest, et födereerida andmekogumeid asutuste vahel ilma käsitsi uuesti sisestamata.
Detailne õigused
Organisatsioonipõhised rollid võimaldavad sul kontrollida, kes saavad andmekogumeid luua, muuta ja avaldada, avalike, privaatsete ja mustandi nähtavuse olekutega ressursi kohta.
Miks kasutada CKAN Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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