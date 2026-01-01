CKAN on juhtiv avatud lähtekoodiga andmehaldussüsteem, mida kasutavad riiklikud, piirkondlikud ja linnavalitsused koos uurimisasutustega avalike andmeportaalide käitamiseks. See ühendab struktureeritud andmekogude kataloogi, rikkalikud metaandmete skeemid, täistekstiotsingu taustaprogrammi ja tabelipõhise DataStore'i, mis pakub üleslaaditud CSV- ja Exceli-faile päringutega REST API kaudu.

CKAN-i ise majutamine oma VPS-is hoiab iga andmekogu, organisatsiooni struktuuri ja API-märgi sinu kontrolli all, ilma andmekogupõhiste tasudeta ja ilma kolmandate osapoolte juurdepääsuta sinu andmetele. Platvorm on väga laiendatav sadade kogukonna pistikprogrammide kaudu, mis hõlmavad andmete kogumist, ruumiandmeid, DCAT-vahetust, ühekordset sisselogimist ja kohandatud skeeme.