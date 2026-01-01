TinyAuth on kergekaaluline isemajutatav autentimise vahevara, mis lisab sisselogimisekraani igale rakendusele, mis tÃ¶Ã¶tab Traefiku pÃ¶Ã¶rdproksi taga. Erinevalt tÃ¤ielikest identiteedipakkujatest on TinyAuth Ã¼ksik Go binaarfail, mida toetab SQLite ja mida saab minimaalse konfiguratsiooniga sekunditega juurutada. Ãœks vahevara silt mis tahes rakenduse Docker Compose failis on kÃµik, mis vaja, et piirata juurdepÃ¤Ã¤su kasutajanime ja parooli vÃµi OAuth-sisselogimise taha.

TinyAuthi isemajutamine sinu VPS-is tÃ¤hendab, et iga rakendus, mille sa juurutad â€“ armatuurlauad, arendustÃ¶Ã¶riistad, monitooringuteenused â€“ jagab Ã¼hte autentimiskihiti, ilma neid teenuseid avalikult eksponeerimata. OAuth-integratsioon Google'i, GitHubi ja mis tahes OIDC-pakkujaga vÃµimaldab meeskonnaliikmetel sisse logida olemasolevate mandaatidega ning sisseehitatud TOTP tugi lisab kaheastmelise autentimise, ilma et oleks vaja tÃ¤iendavat teenust.