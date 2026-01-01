Kuni 69% allahindlust TinyAuth tootele

Juuruta TinyAuth Ã¼he klÃµpsuga paigaldusega.

Kergekaaluline Traefik forward-auth vahevara, mis lisab sisselogimisekraani igale ise majutatud rakendusele Ã¼he sildiga.

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Tehisintellekti hallatav VPS
5,49â‚¬/kuus
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30-pÃ¤evane rahatagastuse garantii
Juuruta TinyAuth Ã¼he klÃµpsuga paigaldusega.

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69% allahindlust
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/kuus
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Uueneb hinnaga 11,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
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21,99â‚¬
7,99â‚¬/kuus
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8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
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Uueneb hinnaga 27,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
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16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
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64,99â‚¬
21,99â‚¬/kuus
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8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kÃµik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepÃ¤Ã¤s konteineri logidele
Ãœhe klÃµpsuga vÃ¤rskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps vÃµrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused Ã¼le kogu maailma
Tasuta domeen Ã¼heks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepÃ¤Ã¤s konteineri logidele
Ãœhe klÃµpsuga vÃ¤rskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps vÃµrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused Ã¼le kogu maailma
Tasuta domeen Ã¼heks aastaks

KÃµik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada TinyAuth

TinyAuth on kergekaaluline isemajutatav autentimise vahevara, mis lisab sisselogimisekraani igale rakendusele, mis tÃ¶Ã¶tab Traefiku pÃ¶Ã¶rdproksi taga. Erinevalt tÃ¤ielikest identiteedipakkujatest on TinyAuth Ã¼ksik Go binaarfail, mida toetab SQLite ja mida saab minimaalse konfiguratsiooniga sekunditega juurutada. Ãœks vahevara silt mis tahes rakenduse Docker Compose failis on kÃµik, mis vaja, et piirata juurdepÃ¤Ã¤su kasutajanime ja parooli vÃµi OAuth-sisselogimise taha.

TinyAuthi isemajutamine sinu VPS-is tÃ¤hendab, et iga rakendus, mille sa juurutad â€“ armatuurlauad, arendustÃ¶Ã¶riistad, monitooringuteenused â€“ jagab Ã¼hte autentimiskihiti, ilma neid teenuseid avalikult eksponeerimata. OAuth-integratsioon Google'i, GitHubi ja mis tahes OIDC-pakkujaga vÃµimaldab meeskonnaliikmetel sisse logida olemasolevate mandaatidega ning sisseehitatud TOTP tugi lisab kaheastmelise autentimise, ilma et oleks vaja tÃ¤iendavat teenust.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

TinyAuth peamised omadused

Traefik edasisuunatud autentimine

Lisa sisselogimissein mis tahes Traefiku kaudu suunatud rakendusele, lisades Ã¼he vahevara sildi â€” kaitstud rakenduses pole muudatusi vaja.

OAuth pakkuja tugi

Luba sisse logida Google'i, GitHubi vÃµi mis tahes OIDC-Ã¼hilduva teenusepakkuja kaudu, et meeskonnaliikmed saaksid kasutada olemasolevaid mandaate, selle asemel et hallata eraldi paroole.

TOTP Kahefaktoriline autentimine

Rakenda ajapÃµhised Ã¼hekordsed paroolid mis tahes kontole, tugevdades juurdepÃ¤Ã¤su ise majutatud rakendustele, ilma spetsiaalset 2FA teenust juurutamata.

Alamdomeeni kÃ¼psise jagamine

Ãœks TinyAuthi sisselogimine katab kÃµik rakendused, mis on majutatud sama domeeni alamdomeenidel, nii et kasutajad autentivad end korra ja liiguvad vabalt kogu sÃ¼steemis.

Null vÃ¤liseid sÃµltuvusi

TÃ¶Ã¶tab Ã¼he binaarfailina koos SQLite andmebaasiga â€” pole vaja Redisit, PostgreSQLi ega LDAP-i, hoides ressursikasutuse minimaalsena mis tahes VPS-paketil.

Miks kasutada TinyAuth Hostingeris

KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tÃ¶Ã¶le panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja kÃ¤sitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemÃ¼Ã¼ri, DDoS-kaitse ja pideva jÃ¤lgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

KÃ¤ita ja halda mitut Dockeri konteinerit Ã¼hest kohast. Juuruta, uuenda ja jÃ¤lgi oma projekte hÃµlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tÃ¶Ã¶le panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja kÃ¤sitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemÃ¼Ã¼ri, DDoS-kaitse ja pideva jÃ¤lgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

KÃ¤ita ja halda mitut Dockeri konteinerit Ã¼hest kohast. Juuruta, uuenda ja jÃ¤lgi oma projekte hÃµlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrÃ¼hmale lÃ¤hedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused PÃµhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja LÃµuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tÃ¶Ã¶aeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt tÃ¶Ã¶korras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil pÃµhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kÃµik sujuv ja suurepÃ¤rane, kui tehisintellekt teie kÃ¼simust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tÃµusude ja mÃµÃµnadeta. TÃ¤nan arendusmeeskonda ja kÃµiki teisi asjaosalisi. JÃ¤tkake samas vaimus ðŸš€

Noel
Noel

LÃµpuks ometi VPS-hostinguettevÃµte, mis teeb seda Ãµigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. SuurepÃ¤rane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. UsaldusvÃ¤Ã¤rne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

PÃ¤rast seda, kui kaotasin juurdepÃ¤Ã¤su oma isehostitud n8n instantsile, vÃµtsin Ã¼hendust Hostingeri toega ja olin Ã¤Ã¤rmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja pÃµhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tÃ¤nu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tÃ¤nan teid veelkord, Carla.

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EttevÃµttel lÃ¤heb hÃ¤sti, olen nende kaudu kasutatavate teenustega vÃ¤ga rahul. Need pole nii kallid kui mÃµned kohad, kus on tÃµeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-pÃ¤evane raha tagasi garantii

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