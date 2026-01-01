Juuruta TinyAuth Ã¼he klÃµpsuga paigaldusega.
Kergekaaluline Traefik forward-auth vahevara, mis lisab sisselogimisekraani igale ise majutatud rakendusele Ã¼he sildiga.
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Millega saab ehitada TinyAuth
TinyAuth on kergekaaluline isemajutatav autentimise vahevara, mis lisab sisselogimisekraani igale rakendusele, mis tÃ¶Ã¶tab Traefiku pÃ¶Ã¶rdproksi taga. Erinevalt tÃ¤ielikest identiteedipakkujatest on TinyAuth Ã¼ksik Go binaarfail, mida toetab SQLite ja mida saab minimaalse konfiguratsiooniga sekunditega juurutada. Ãœks vahevara silt mis tahes rakenduse Docker Compose failis on kÃµik, mis vaja, et piirata juurdepÃ¤Ã¤su kasutajanime ja parooli vÃµi OAuth-sisselogimise taha.
TinyAuthi isemajutamine sinu VPS-is tÃ¤hendab, et iga rakendus, mille sa juurutad â€“ armatuurlauad, arendustÃ¶Ã¶riistad, monitooringuteenused â€“ jagab Ã¼hte autentimiskihiti, ilma neid teenuseid avalikult eksponeerimata. OAuth-integratsioon Google'i, GitHubi ja mis tahes OIDC-pakkujaga vÃµimaldab meeskonnaliikmetel sisse logida olemasolevate mandaatidega ning sisseehitatud TOTP tugi lisab kaheastmelise autentimise, ilma et oleks vaja tÃ¤iendavat teenust.
TinyAuth peamised omadused
Traefik edasisuunatud autentimine
Lisa sisselogimissein mis tahes Traefiku kaudu suunatud rakendusele, lisades Ã¼he vahevara sildi â€” kaitstud rakenduses pole muudatusi vaja.
OAuth pakkuja tugi
Luba sisse logida Google'i, GitHubi vÃµi mis tahes OIDC-Ã¼hilduva teenusepakkuja kaudu, et meeskonnaliikmed saaksid kasutada olemasolevaid mandaate, selle asemel et hallata eraldi paroole.
TOTP Kahefaktoriline autentimine
Rakenda ajapÃµhised Ã¼hekordsed paroolid mis tahes kontole, tugevdades juurdepÃ¤Ã¤su ise majutatud rakendustele, ilma spetsiaalset 2FA teenust juurutamata.
Alamdomeeni kÃ¼psise jagamine
Ãœks TinyAuthi sisselogimine katab kÃµik rakendused, mis on majutatud sama domeeni alamdomeenidel, nii et kasutajad autentivad end korra ja liiguvad vabalt kogu sÃ¼steemis.
Null vÃ¤liseid sÃµltuvusi
TÃ¶Ã¶tab Ã¼he binaarfailina koos SQLite andmebaasiga â€” pole vaja Redisit, PostgreSQLi ega LDAP-i, hoides ressursikasutuse minimaalsena mis tahes VPS-paketil.
Miks kasutada TinyAuth Hostingeris
KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tÃ¶Ã¶le panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja kÃ¤sitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemÃ¼Ã¼ri, DDoS-kaitse ja pideva jÃ¤lgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
KÃ¤ita ja halda mitut Dockeri konteinerit Ã¼hest kohast. Juuruta, uuenda ja jÃ¤lgi oma projekte hÃµlpsalt.
KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tÃ¶Ã¶le panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja kÃ¤sitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemÃ¼Ã¼ri, DDoS-kaitse ja pideva jÃ¤lgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
KÃ¤ita ja halda mitut Dockeri konteinerit Ã¼hest kohast. Juuruta, uuenda ja jÃ¤lgi oma projekte hÃµlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
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Hostingeriga, tehisintellektil pÃµhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kÃµik sujuv ja suurepÃ¤rane, kui tehisintellekt teie kÃ¼simust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tÃµusude ja mÃµÃµnadeta. TÃ¤nan arendusmeeskonda ja kÃµiki teisi asjaosalisi. JÃ¤tkake samas vaimus ðŸš€
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