Listmonk on kiire, avatud lähtekoodiga uudiskirja ja meililisti platvorm, mis on ehitatud Go keeles maksimaalse efektiivsuse tagamiseks. See haldab miljoneid tellijaid minimaalse ressursikasutusega, toetab täiustatud segmenteerimist, isikupärastamist ja kampaania analüüsi ning töötab iga SMTP pakkujaga. Puhas administraatoriliides muudab listide haldamise ja kampaaniate saatmise lihtsaks, ilma ettevõtte turundustööriistade liigse koormuseta.

Listmonki ise majutamine välistab e-posti või tellija kohta arvestatavad SaaS-tasud, hoiab teie tellijate andmed täielikult teie enda infrastruktuuris ja võimaldab teil konfigureerida saatmiskiiruseid ning SMTP pakkujaid täpselt nii, nagu teie töövoog nõuab – ilma platvormipiirangute või tarnija lukustuseta.