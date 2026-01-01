Juuruta Listmonk ühe klõpsuga.
Suure jõudlusega, ise majutatav uudiskirja ja meililisti haldur, mis on loodud miljonitele tellijatele.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Listmonk
Listmonk on kiire, avatud lähtekoodiga uudiskirja ja meililisti platvorm, mis on ehitatud Go keeles maksimaalse efektiivsuse tagamiseks. See haldab miljoneid tellijaid minimaalse ressursikasutusega, toetab täiustatud segmenteerimist, isikupärastamist ja kampaania analüüsi ning töötab iga SMTP pakkujaga. Puhas administraatoriliides muudab listide haldamise ja kampaaniate saatmise lihtsaks, ilma ettevõtte turundustööriistade liigse koormuseta.
Listmonki ise majutamine välistab e-posti või tellija kohta arvestatavad SaaS-tasud, hoiab teie tellijate andmed täielikult teie enda infrastruktuuris ja võimaldab teil konfigureerida saatmiskiiruseid ning SMTP pakkujaid täpselt nii, nagu teie töövoog nõuab – ilma platvormipiirangute või tarnija lukustuseta.
Listmonk peamised omadused
Tellijate segmenteerimine
Loo sihitud kampaaniaid, segmenteerides tellijaid kohandatud atribuutide ja dünaamiliste päringupõhiste loendite abil.
Kampaania analüüs
Jälgi avamismäärasid, läbiklikkimisi, põrkeid ja tellimusest loobumisi üksikasjaliku kampaaniaaruandlusega.
Mitu SMTP teenusepakkujat
Ühenda mis tahes SMTP pakkuja koos tõrkesiirde ja pakkujapõhise kiirusepiiranguga tarnekindluse maksimeerimiseks.
Mallisüsteem
Loo korduvkasutatavaid HTML- ja lihtteksti e-posti malle muutujate asendamisega isikupärastatud kampaaniate jaoks.
REST API
Halda tellijaid, loendeid ja kampaaniaid programmeeritavalt läbi põhjaliku REST API.
Privaatsus & GDPR tööriistad
Sisseehitatud tellimuse tühistamise haldus, tagastatud kirjade käsitlemine ja andmete ekspordi tööriistad regulatiivse vastavuse tagamiseks.
Miks kasutada Listmonk Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.