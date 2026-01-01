Juuruta Gitea ühe klõpsuga paigaldusena.
Kerge ise majutatud Giti platvorm koos hoidlate, probleemide jälgimise ja meeskonnatööriistadega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Gitea
Gitea on kerge, avatud lähtekoodiga Giti majutusplatvorm, mis pakub meeskondadele privaatset koodihoidlat ilma suuremate DevOps-platvormide lisakoormuseta. See pakub hoidlate haldust, tõmbepäringuid, probleemide jälgimist, koodi ülevaatusi ja SSH-juurdepääsu puhta veebiliidese kaudu — ja töötab mugavalt tagasihoidlikel serveriressurssidel.
Gitea ise majutamine oma VPS-il tähendab, et sinu lähtekood ja koostööandmed jäävad sinu kontrolli all olevasse infrastruktuuri. See juurutus ühendab Gitea MySQL-andmebaasiga usaldusväärse andmete püsivuse tagamiseks ja sisaldab SSH-pordi edasisuunamist, et arendajad saaksid pushida ja pullida standardsete Giti töövoogude abil.
Gitea peamised omadused
Hoidla haldus
Täielik Giti repositooriumi majutus harude kaitse, ühendamistaotluste ja koodi ülevaatuse töövoogudega igas suuruses meeskondadele.
Probleemide jälgimine
Sisseehitatud probleemide jälgija siltide, verstapostide ja projektitahvlitega, et korraldada tööd koos sinu koodiga.
SSH ja HTTPS ligipääs
Arendajad saavad pushida ja pullida üle SSH või HTTPS-i, kasutades oma olemasolevaid Git tööriistu, ilma töövoo muudatusteta.
Webhooks ja CI/CD
Veebikonksude tugi ja integratsioonid populaarsete CI/CD süsteemidega võimaldavad automatiseeritud testimist ja juurutustorustikke.
Kergekaaluline jalajälg
Gitea töötab tõhusalt väikestel serveritel, muutes selle praktiliseks juurutada tagasihoidlikul VPS-il jõudlust ohverdamata.
Miks kasutada Gitea Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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