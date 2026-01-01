Gitea on kerge, avatud lähtekoodiga Giti majutusplatvorm, mis pakub meeskondadele privaatset koodihoidlat ilma suuremate DevOps-platvormide lisakoormuseta. See pakub hoidlate haldust, tõmbepäringuid, probleemide jälgimist, koodi ülevaatusi ja SSH-juurdepääsu puhta veebiliidese kaudu — ja töötab mugavalt tagasihoidlikel serveriressurssidel.

Gitea ise majutamine oma VPS-il tähendab, et sinu lähtekood ja koostööandmed jäävad sinu kontrolli all olevasse infrastruktuuri. See juurutus ühendab Gitea MySQL-andmebaasiga usaldusväärse andmete püsivuse tagamiseks ja sisaldab SSH-pordi edasisuunamist, et arendajad saaksid pushida ja pullida standardsete Giti töövoogude abil.