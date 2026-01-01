Iceshrimp.NET on Iceshrimpi fediverse serveri täielik ümberkirjutus, asendades algse Node.js-i virna moodsa .NET-i taustaprogrammi ja Blazor WebAssembly esiotsaga. Tulemuseks on födereeritud sotsiaalvõrgustik, mis käitab ActivityPubi Misskey-perekonna serverite mälu- ja CPU-jalajälje murdosaga, jäädes samal ajal täielikult ühilduvaks laiema fediverse'iga.

Iceshrimpi isemajutamine oma VPS-is hoiab sinu kogukonna, sisu ja modereerimispoliitikad sinu kontrolli all — ilma algoritmiliste voogude, reklaami ja platvormi lukustamiseta. Mastodoniga ühilduv API laseb kasutajatel samuti säilitada oma lemmikmobiili- ja veebikliente.