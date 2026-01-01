Juuruta Iceshrimp ühe klõpsuga paigaldusena.
Detsentraliseeritud ActivityPub sotsiaalvõrgustik, mis on ehitatud .NET-i peale ja on Misskey järglane kiirema ning saledama taustaprogrammiga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Iceshrimp
Iceshrimp.NET on Iceshrimpi fediverse serveri täielik ümberkirjutus, asendades algse Node.js-i virna moodsa .NET-i taustaprogrammi ja Blazor WebAssembly esiotsaga. Tulemuseks on födereeritud sotsiaalvõrgustik, mis käitab ActivityPubi Misskey-perekonna serverite mälu- ja CPU-jalajälje murdosaga, jäädes samal ajal täielikult ühilduvaks laiema fediverse'iga.
Iceshrimpi isemajutamine oma VPS-is hoiab sinu kogukonna, sisu ja modereerimispoliitikad sinu kontrolli all — ilma algoritmiliste voogude, reklaami ja platvormi lukustamiseta. Mastodoniga ühilduv API laseb kasutajatel samuti säilitada oma lemmikmobiili- ja veebikliente.
Iceshrimp peamised omadused
ActivityPub föderatsioon
Ühendub loomulikult Mastodoni, Misskey, Pleroma ja ülejäänud fediverse'iga, nii et sinu kasutajad saavad jälgida ja suhelda tuhandete sõltumatute serverite vahel.
Mastodoniga ühilduv API
Otsene tugi populaarsetele Mastodoni klientidele nagu Elk, Phanpy, Ice Cubes ja Tusky tähendab, et kasutajad saavad kasutada rakendusi, mida nad juba armastavad.
Säästlik .NET taustaprogramm
Uhiuus .NET taustaprogramm on märkimisväärselt kiirem ja ressursitõhusam kui Misskey-perekonna serverid, muutes väiksemad VPS-paketid föderatiivse majutuse jaoks elujõuliseks.
Seadistatav avalik eelvaade
Ainult HTML-i avalik eelvaade võimaldab väljalogitud külastajatel sirvida kohalikku sisu ilma kogu kliendirakendust paljastamata, koos üksikasjaliku kontrolliga kuvatava üle.
Volitatud toomise & blokeerimisloendid
Sisseehitatud tugi, mis hõlmab autoriseeritud toomist, blokeerimis- või lubamisloendi föderatsioonirežiime ja konfigureeritavat allkirja valideerimist, annab administraatoritele tugevad modereerimisvahendid.
Migreerimine Iceshrimp-JS-ist
Hästi toetatud uuendustee tähendab, et olemasolevad Iceshrimp-JS-i eksemplarid saavad üle minna uuele taustaprogrammile, kaotamata kontosid, postitusi ega jälgijaid.
Miks kasutada Iceshrimp Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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