Morphic on avatud lähtekoodiga tehisintellektil põhinev otsingumootor, mis ühendab suured keelemudelid reaalajas veebiotsinguga, et luua struktureeritud, allikatele viitavaid vastuseid. Selle asemel, et pakkuda järjestatud linkide loendit, loeb ja sünteesib Morphic veebisisu, et kasutajad saaksid otsese vastuse koos viidetega, mida nad saavad kontrollida. See toetab OpenAI, Anthropicu, Google Gemini ja kohalikke Ollama mudeleid, mis võimaldab sul valida oma vajadustele vastava tehisintellekti taustaprogrammi.

Morphicu ise majutamine hoiab kõik otsingupäringud ja vestluste ajaloo sinu enda serveris. See juurutus sisaldab SearXNG-d otsingu taustaprogrammina, seega pole vaja välist otsingu API tellimust — ainult tehisintellekti pakkuja võtit ja sinu VPS-i.