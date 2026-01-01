Paigalda Morphic ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga AI otsingumootor, mis pakub generatiivseid, viidatud vastuseid linkide loetelude asemel.
Valige VPS-pakett Morphic jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Morphic
Morphic on avatud lähtekoodiga tehisintellektil põhinev otsingumootor, mis ühendab suured keelemudelid reaalajas veebiotsinguga, et luua struktureeritud, allikatele viitavaid vastuseid. Selle asemel, et pakkuda järjestatud linkide loendit, loeb ja sünteesib Morphic veebisisu, et kasutajad saaksid otsese vastuse koos viidetega, mida nad saavad kontrollida. See toetab OpenAI, Anthropicu, Google Gemini ja kohalikke Ollama mudeleid, mis võimaldab sul valida oma vajadustele vastava tehisintellekti taustaprogrammi.
Morphicu ise majutamine hoiab kõik otsingupäringud ja vestluste ajaloo sinu enda serveris. See juurutus sisaldab SearXNG-d otsingu taustaprogrammina, seega pole vaja välist otsingu API tellimust — ainult tehisintellekti pakkuja võtit ja sinu VPS-i.
Morphic peamised omadused
Generatiivsed viidatud vastused
Morphic sünteesib teavet mitmest allikast ja esitab struktureeritud vastuse koos tekstisiseste viidetega, et kasutajad saaksid lugeda ja kontrollida iga väidet.
Mitme pakkuja AI tugi
Vaheta OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini või kohaliku Ollama eksemplari vahel liidest muutmata — lihtsalt uuenda oma API võtit.
Püsiv vestlusajalugu
Iga otsinguvestlus salvestatakse PostgreSQL-i, et kasutajad saaksid naasta varasemate vestluste juurde, jätkata järelküsimustega ja jagada tulemusi lingi kaudu.
Komplekteeritud privaatne otsing
SearXNG on kaasatud veebiotsingu taustaprogrammina, mis tähendab, et otsingu API tellimust pole vaja ja päringud ei jõua kunagi kommertsotsinguteenuse pakkujateni.
Järelküsimused
Morphic toetab mitmekäigulisi vestlusi otsingulõimes, võimaldades kasutajatel täpsustada, laiendada või mis tahes vastust ümber suunata ilma otsast alustamata.
Miks kasutada Morphic Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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