eLabFTW ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga elektrooniline laboripäevik uurimisrühmadele eksperimentide, proovide ja protokollide jälgimiseks.
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Millega saab ehitada eLabFTW
eLabFTW on tasuta ja avatud lähtekoodiga elektrooniline laboripäevik (ELN), mis on loodud spetsiaalselt uurimislaborite jaoks. See asendab paberpäevikud ja laialipillutatud arvutustabelid struktureeritud, otsitava tööruumiga, kus teadlased logivad eksperimente, haldavad proove ja reagente, salvestavad protokolle ning teevad koostööd jagatud ressursside kallal meeskondade vahel.
eLabFTW isemajutamine oma VPS-is hoiab tundlikud uurimisandmed, intellektuaalomandi ja avaldamata tulemused täielikult institutsiooni kontrolli all — puudub kolmanda osapoole pilv, puudub istmekohapõhine hinnakujundus ja puudub müüja lukustumise oht. Täielik PDF/ZIP eksport, ajatemplitamine ja S3-ühilduv salvestusruum muudavad selle sobivaks reguleeritud keskkondadesse, mis nõuavad auditeerimisjälgi ja pikaajalist arhiveerimist.
eLabFTW peamised omadused
Eksperimendi märkmik
Rikasteksti ja Markdowni redaktor koos LaTeXiga, koodi esiletõstmise, failimanuste ja versiooniajalooga iga eksperimendi kirje jaoks.
Näidisandmebaas
Jälgi reagente, seadmeid, antikehi ja rakuliine kohandatud esemetüüpide, metaandmete ja laopaigutustega kogu laboris.
Meeskonnatöö
Jaga eksperimente ja ressursse meeskondade vahel üksikasjaliku üksuse- ja kasutajapõhise juurdepääsukontrolli ning jagatud mallide koguga.
Korduvkasutatavad protokollid
Loo versioonitud protokollide teek, mida iga meeskonnaliige saab kloonida uude eksperimenti, hoides meetodid järjepidevad ja reprodutseeritavad.
Usaldusväärsed ajatemplid
Krüptograafiliselt ajatempliga varustada eksperimendi kirjeid RFC 3161 autoriteetide kaudu, et tõestada andmete salvestamise aega IP ja auditi vajadusteks.
PDF- ja ZIP-ekspordid
Genereeri allkirjastatud PDF-aruandeid või terviklikke ZIP-arhiive katsete ja ressursside kohta arhiveerimiseks, reguleerivaks läbivaatamiseks või avaldamiseks.
Miks kasutada eLabFTW Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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