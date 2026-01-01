eLabFTW on tasuta ja avatud lähtekoodiga elektrooniline laboripäevik (ELN), mis on loodud spetsiaalselt uurimislaborite jaoks. See asendab paberpäevikud ja laialipillutatud arvutustabelid struktureeritud, otsitava tööruumiga, kus teadlased logivad eksperimente, haldavad proove ja reagente, salvestavad protokolle ning teevad koostööd jagatud ressursside kallal meeskondade vahel.

eLabFTW isemajutamine oma VPS-is hoiab tundlikud uurimisandmed, intellektuaalomandi ja avaldamata tulemused täielikult institutsiooni kontrolli all — puudub kolmanda osapoole pilv, puudub istmekohapõhine hinnakujundus ja puudub müüja lukustumise oht. Täielik PDF/ZIP eksport, ajatemplitamine ja S3-ühilduv salvestusruum muudavad selle sobivaks reguleeritud keskkondadesse, mis nõuavad auditeerimisjälgi ja pikaajalist arhiveerimist.