Gonicu paigaldamine ühe klõpsuga.
Kerge, ise majutatud muusika voogedastuse server täieliku Subsonic API ühilduvusega mis tahes Subsonic kliendi jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Gonic
Gonic on tasuta ja avatud lähtekoodiga Subsonic server, mis on kirjutatud Go keeles. See pakub sulle isiklikku muusika voogedastusteenust, mis töötab kümnete populaarsete Subsonic-ühilduvate klientidega – Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry ja paljud teised – nii saad oma teeki kuulata mis tahes seadmest.
Tõhusust silmas pidades loodud Gonic haldab kümnete tuhandete lugudega teeke, ilma et oleks vaja spetsiaalset andmebaasiserverit. See toetab lennult heli transkodeerimist, podcastide haldamist, Last.fm-i ja ListenBrainzi scrobblingut ning mitme kasutaja ligipääsu koos kasutajapõhiste eelistustega. See töötab mugavalt väikese võimsusega riistvaral, nagu näiteks Raspberry Pi.
Gonic peamised omadused
Subsonic API ühilduv
Töötab koheselt kõigi peamiste Subsonicu ja OpenSubsonicu klientidega, pakkudes sulle laia valikut mobiili- ja lauaarvutirakendusi.
Lennult transkodeerimine
Teisendab heli mis tahes toetatud vormingusse reaalajas, lastes klientidel taotleda bitikiirust ja koodekit, mis sobib nende ühendusega.
Scrobbling tugi
Skrobeldab automaatselt esitusi Last.fm-i ja ListenBrainzi, nii et sinu kuulamisajalugu püsib täpne kõikides klientides.
Podcasti haldus
Telli taskuhäälingute voogusid ja halda episoodide allalaadimisi otse serverist, hoides kogu heli ühes kohas.
Mitme kasutaja juurdepääs
Loo eraldi kontod individuaalsete transkodeerimisprofiilide ja juurdepääsukontrollidega leibkonna või meeskonna jagamiseks.
Miks kasutada Gonic Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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