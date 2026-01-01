Gonic on tasuta ja avatud lähtekoodiga Subsonic server, mis on kirjutatud Go keeles. See pakub sulle isiklikku muusika voogedastusteenust, mis töötab kümnete populaarsete Subsonic-ühilduvate klientidega – Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry ja paljud teised – nii saad oma teeki kuulata mis tahes seadmest.

Tõhusust silmas pidades loodud Gonic haldab kümnete tuhandete lugudega teeke, ilma et oleks vaja spetsiaalset andmebaasiserverit. See toetab lennult heli transkodeerimist, podcastide haldamist, Last.fm-i ja ListenBrainzi scrobblingut ning mitme kasutaja ligipääsu koos kasutajapõhiste eelistustega. See töötab mugavalt väikese võimsusega riistvaral, nagu näiteks Raspberry Pi.