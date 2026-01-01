Juuruta Filestash ühe klõpsuga paigaldusega.
Ise majutatud veebipõhine failihaldur, mis pakub brauseripõhist juurdepääsu FTP-le, S3-le, SFTP-le, WebDAV-ile, Gitile ja 20+ salvestusruumi taustasüsteemile.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Filestash
Filestash on avatud lähtekoodiga, salvestusruumist sõltumatu failihaldusplatvorm, mis pakub sulle puhast brauseriliidest failidele juurdepääsuks üle 20+ protokolli — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox ja palju muud. Selle asemel, et hallata iga salvestussüsteemi jaoks eraldi kliente, ühendab Filestash need ühe intuitiivse veebiliidese alla.
Filestashi ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu salvestusruumi mandaadid ja failiedastused täielikult sinu kontrolli all, ilma liitumistasude ja kolmanda osapoole sõltuvusteta. Ühendu mis tahes salvestusruumiga, mida sa juba kasutad, konfigureeri autentimine ja jaga juurdepääsu oma meeskonnaga.
Filestash peamised omadused
20+ Salvestuse taustaprogrammi
Ühendu FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive'i, Dropboxi ja muuga ühest ühtsest liidesest kliente vahetamata.
Mitme juurdepääsu protokollid
Ligipääs oma failidele veebiliidese, SFTP-lüüsi, WebDAV-i või S3-ühilduva API kaudu — pannes Filestashi tööle sinu olemasolevate tööriistade ja töövoogudega.
Dokumentide redigeerimine brauseris
Muuda kontoridokumente otse brauseris valikulise Collabora Online'i integratsiooniga — töölauarakendusi ega failide allalaadimist pole vaja.
Pistikprogrammi arhitektuur
Laienda Filestashi pistikprogrammidega spetsialiseeritud failivaaturite, autentimise taustaprogrammide, salvestusruumi konnektorite ja töövoo automatiseerimiseks.
AI-põhine otsing
Nutikas otsing ja intelligentsed kaustad aitavad sul kiiresti faile leida kõigis ühendatud salvestusruumi taustsüsteemides.
Miks kasutada Filestash Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.