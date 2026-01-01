Filestash on avatud lähtekoodiga, salvestusruumist sõltumatu failihaldusplatvorm, mis pakub sulle puhast brauseriliidest failidele juurdepääsuks üle 20+ protokolli — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox ja palju muud. Selle asemel, et hallata iga salvestussüsteemi jaoks eraldi kliente, ühendab Filestash need ühe intuitiivse veebiliidese alla.

Filestashi ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu salvestusruumi mandaadid ja failiedastused täielikult sinu kontrolli all, ilma liitumistasude ja kolmanda osapoole sõltuvusteta. Ühendu mis tahes salvestusruumiga, mida sa juba kasutad, konfigureeri autentimine ja jaga juurdepääsu oma meeskonnaga.