Juuruta Expensave ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga isiklike ja pere kulude jälgija kulutamisharjumuste jälgimiseks ja majapidamiste eelarvete haldamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Expensave
Expensave on avatud lähtekoodiga kulude jälgimise rakendus, mis on loodud üksikisikutele ja peredele, kes soovivad täielikku kontrolli oma finantsandmete üle. Jagatud kulukalendrite, pangaväljavõtete importimise ja kulutamisharjumuste aruannetega muudab see toored tehinguandmed teostatavateks teadmisteks, mis aitavad sul mõista, kuhu su raha läheb.
Expensave'i ise majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud finantsandmed eemal kolmandate osapoolte kommertsserveritest, kaotab korduvad liitumistasud ja annab igale leibkonna liikmele juurdepääsu ilma mandaate jagamata — samal ajal kui automaatsed varukoopiad kaitsevad aastatepikkust kulutuste ajalugu.
Expensave peamised omadused
Jagatud kulude kalendrid
Mitu kasutajat saavad panustada samasse kalendrisse, muutes selle lihtsaks peredele ja toakaaslastele majapidamise eelarve läbipaistvuse säilitamiseks.
Pangaväljavõtte import
Impordi finantsasutustest väljavõtted, et tehinguid automaatselt täita, vähendades käsitsi sisestamist ja tagades kulude täieliku arvestuse.
Kulutamisharjumuste aruanded
Visuaalne analüüs jaotab sissetulekud ja kulud kategooriate kaupa aja jooksul, paljastades mustreid, mis aitavad sul teha nutikamaid eelarveotsuseid.
Progressiivne veebirakendus
Mobiilisõbralik PWA võimaldab sul kulusid koheselt mis tahes seadmest logida, nii et sa ei jäta kunagi ühtegi tehingut liikvel olles märkimata.
Privaatsuskeskne disain
Kõik finantsandmed püsivad sinu enda serveris — ei mingit kolmanda osapoole analüütikat, ei mingeid liitumistasusid ja ilma riskita, et kommertsplatvorm tegevuse lõpetab.
Miks kasutada Expensave Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.