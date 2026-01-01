Expensave on avatud lähtekoodiga kulude jälgimise rakendus, mis on loodud üksikisikutele ja peredele, kes soovivad täielikku kontrolli oma finantsandmete üle. Jagatud kulukalendrite, pangaväljavõtete importimise ja kulutamisharjumuste aruannetega muudab see toored tehinguandmed teostatavateks teadmisteks, mis aitavad sul mõista, kuhu su raha läheb.

Expensave'i ise majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud finantsandmed eemal kolmandate osapoolte kommertsserveritest, kaotab korduvad liitumistasud ja annab igale leibkonna liikmele juurdepääsu ilma mandaate jagamata — samal ajal kui automaatsed varukoopiad kaitsevad aastatepikkust kulutuste ajalugu.