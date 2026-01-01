Actual Budget on kiire, kohaliku esmase isikliku rahanduse rakendus, mis on üles ehitatud ümbrikueelarve metoodikale — iga teenitud dollar määratakse enne kulutamist kindlasse kategooriasse. Algselt kommertstoode, tegi selle looja selle avatud lähtekoodiga ja seda haldab nüüd aktiivne kogukond, muutes selle üheks võimekaimaks tasuta alternatiiviks YNAB-ile.

Kuna Actual Budget kasutab kohaliku esmase arhitektuuri, jäävad sinu finantsandmed sinu kontrolli all olevasse infrastruktuuri, mitte kolmanda osapoole pilve. Mitme seadme sünkroonimine töötab endiselt sinu ise majutatud serveri kaudu ja valikuline otsast lõpuni krüpteerimine kaitseb andmeid edastamisel. Pangalingid SimpleFIN-i (USA/Kanada) ja GoCardlessi (EL/ÜK) kaudu toovad tehingud automaatselt sisse, samal ajal kui YNAB-i imporditugi muudab ülemineku lihtsaks.