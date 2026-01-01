Juuruta Actual Budget ühe klõpsuga.
Privaatsusele keskenduv isikliku rahanduse rakendus, mis kasutab ümbrikueelarvestust, et anda igale dollarile eesmärk.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Actual Budget
Actual Budget on kiire, kohaliku esmase isikliku rahanduse rakendus, mis on üles ehitatud ümbrikueelarve metoodikale — iga teenitud dollar määratakse enne kulutamist kindlasse kategooriasse. Algselt kommertstoode, tegi selle looja selle avatud lähtekoodiga ja seda haldab nüüd aktiivne kogukond, muutes selle üheks võimekaimaks tasuta alternatiiviks YNAB-ile.
Kuna Actual Budget kasutab kohaliku esmase arhitektuuri, jäävad sinu finantsandmed sinu kontrolli all olevasse infrastruktuuri, mitte kolmanda osapoole pilve. Mitme seadme sünkroonimine töötab endiselt sinu ise majutatud serveri kaudu ja valikuline otsast lõpuni krüpteerimine kaitseb andmeid edastamisel. Pangalingid SimpleFIN-i (USA/Kanada) ja GoCardlessi (EL/ÜK) kaudu toovad tehingud automaatselt sisse, samal ajal kui YNAB-i imporditugi muudab ülemineku lihtsaks.
Actual Budget peamised omadused
Ümbriku eelarvestamine
Jaotab iga dollari enne kulutamist konkreetsele kategooriale, andes sulle selge plaani, mis põhineb tegelikul sissetulekul, mitte ligikaudsetel hinnangutel.
Esmalt kohalik andmete omandus
Sinu finantsandmed on salvestatud sinu enda serveris, mitte kommertspilves—kaitstes tundlikke kontoandmeid kolmandate osapoolte rikkumiste või müüja poliitika muudatuste eest.
Mitme seadme sünkroonimine
Sünkroniseeri eelarved telefonide, tahvelarvutite ja arvutite vahel oma isemajutatud serveri kaudu, nii et iga pereliige näeb samu ajakohaseid andmeid.
Pangakonto liidestamine
Ühenda päris pangakontodega SimpleFINi (USA/Kanada) või GoCardlessi (EL/ÜK) kaudu, et importida tehinguid automaatselt, vähendades käsitsi andmesisestust.
Üksikasjalikud finantsaruanded
Sisseehitatud aruanded netoväärtuse, rahavoo ja kulutuste trendide kohta annavad sulle vajaliku ülevaate, et teha teadlikke finantsotsuseid ilma eraldi tabelarvutusprogrammi kasutamata.
Miks kasutada Actual Budget Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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