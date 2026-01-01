Juuruta Budge ühe klõpsuga paigaldus.
Ise majutatud isikliku rahanduse rakendus erakulude jälgimiseks, eelarvestamiseks ja finantseesmärkide haldamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Budge
Budge on isikliku rahanduse eelarvestamise rakendus, mis aitab üksikisikutel ja peredel jälgida kulutusi, jälgida kulutamisharjumusi ja liikuda finantseesmärkide poole kasutajasõbraliku veebiliidese kaudu. See toetab mitut kontotüüpi, kohandatud kulukategooriaid ja korduvate tehingute haldamist, andes kasutajatele täieliku ülevaate nende finantsseisust ilma pilvepõhistele finantsteenustele tuginemata.
Budge'i ise majutamine oma VPS-is tagab, et pangandusandmed, kulutuste ajalugu ja finantseesmärgid jäävad täielikult sinu infrastruktuuri piiresse — neid ei jagata kunagi kolmandate osapoolte platvormidega ega kasutata reklaamiprofiilide loomiseks. Püsiv salvestusruum säilitab aastatepikkuse finantsajaloo, mis on ligipääsetav mis tahes seadmest reageeriva brauseriliidese kaudu.
Budge peamised omadused
Kulude jälgimine
Logi ja kategoriseeri tehinguid mitme kontotüübi vahel — arveldus-, säästu-, krediitkaardi- ja sularaha — et säilitada täpseid finantsandmeid.
Eelarve jälgimine
Määra kululimiidid kategooriate kaupa ja jälgi edenemist reaalajas, nii et sa tead kohe, kui eelarve on ületamise ohus.
Visuaalsed kulude aruanded
Diagrammid ja armatuurlauad toovad esile kulutamisharjumused ja eelarve täitmise esimesel pilgul, muutes lihtsaks tuvastada, kuhu raha iga kuu läheb.
Eesmärgi jälgimine
Sea säästmis- või võlgade vähendamise eesmärgid ja jälgi aja jooksul edenemist, muutes abstraktsed finantseesmärgid mõõdetavateks verstapostideks.
Privaatsuskeskne disain
Kõik finantsandmed salvestatakse lokaalselt sinu VPS-is ilma välise jagamiseta, hoides tundlikku teavet eemal reklaamivõrkudest ja andmemaakleritest.
Miks kasutada Budge Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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