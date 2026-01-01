Budge on isikliku rahanduse eelarvestamise rakendus, mis aitab üksikisikutel ja peredel jälgida kulutusi, jälgida kulutamisharjumusi ja liikuda finantseesmärkide poole kasutajasõbraliku veebiliidese kaudu. See toetab mitut kontotüüpi, kohandatud kulukategooriaid ja korduvate tehingute haldamist, andes kasutajatele täieliku ülevaate nende finantsseisust ilma pilvepõhistele finantsteenustele tuginemata.

Budge'i ise majutamine oma VPS-is tagab, et pangandusandmed, kulutuste ajalugu ja finantseesmärgid jäävad täielikult sinu infrastruktuuri piiresse — neid ei jagata kunagi kolmandate osapoolte platvormidega ega kasutata reklaamiprofiilide loomiseks. Püsiv salvestusruum säilitab aastatepikkuse finantsajaloo, mis on ligipääsetav mis tahes seadmest reageeriva brauseriliidese kaudu.