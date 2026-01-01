Bigcapital on kaasaegne avatud lähtekoodiga finantsraamatupidamise platvorm, mis on loodud ise majutatava alternatiivina QuickBooksile, Xerole ja Wave'ile. See rakendab täielikku kahekordse kirjendamise pearaamatut mitme valuuta toega, kliendi- ja tarnijakirjeid, arveldust ja arveid, laoseisu jälgimist, käsitsi kandeid ja aruandlust — finantsaruandeid, rahavoogu, ostu- ja müügireskontro vananemist ning maksuülevaateid — mis kõik genereeritakse alusraamatust.

Bigcapitali ise majutamine oma VPS-is hoiab kliendiarved, pangatehingud ja finantsandmed teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, mitte ei anna neid SaaS-i raamatupidamisteenusele. Platvorm toetab mitut ettevõtet (rentnikku) iga eksemplari kohta isoleeritud andmebaasidega, integreerub Stripe'i ja Plaidiga maksete ja pangavoo jaoks ning pakub laiaulatuslikku API-t kohandatud integratsioonide ja aruandluse jaoks.