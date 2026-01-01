Paigalda Bigcapital ühe klõpsuga paigaldus.
Ise majutatud finantsarvestuse platvorm mitme valuuta toega, intelligentse aruandluse ja täieliku kahekordse kirjendamise pearaamatuga.
Valige VPS-pakett Bigcapital jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Bigcapital
Bigcapital on kaasaegne avatud lähtekoodiga finantsraamatupidamise platvorm, mis on loodud ise majutatava alternatiivina QuickBooksile, Xerole ja Wave'ile. See rakendab täielikku kahekordse kirjendamise pearaamatut mitme valuuta toega, kliendi- ja tarnijakirjeid, arveldust ja arveid, laoseisu jälgimist, käsitsi kandeid ja aruandlust — finantsaruandeid, rahavoogu, ostu- ja müügireskontro vananemist ning maksuülevaateid — mis kõik genereeritakse alusraamatust.
Bigcapitali ise majutamine oma VPS-is hoiab kliendiarved, pangatehingud ja finantsandmed teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, mitte ei anna neid SaaS-i raamatupidamisteenusele. Platvorm toetab mitut ettevõtet (rentnikku) iga eksemplari kohta isoleeritud andmebaasidega, integreerub Stripe'i ja Plaidiga maksete ja pangavoo jaoks ning pakub laiaulatuslikku API-t kohandatud integratsioonide ja aruandluse jaoks.
Bigcapital peamised omadused
Kahekordne arvepidamine
Täielik kahekordse kirjendamise pearaamat koos kontoplaani, käsitsi kannete ja auditeeritava tehingute ajalooga, mis on otse seotud standardsete raamatupidamise töövoogudega.
Mitmevaluuta
Sisseehitatud mitme valuuta tugi konfigureeritavate vahetuskursi allikatega arvete, kuludokumentide ja aruannete jaoks rahvusvaheliste klientide ja tarnijate puhul.
Arved ja kviitungid
Kliendiarveldamine maksete jälgimisega, tarnija arved maksete ajastamisega, korduvad tehingud ja PDF-i genereerimine läbi komplekteeritud Gotenbergi integratsiooni.
Arukad aruanded
Kasum ja kahjum, bilanss, rahavoog, ostu- ja müügivõlgade vananemine, käibemaksu kokkuvõtted ja kohandatavad finantsaruanded, mis genereeritakse pearaamatust reaalajas.
Loomupäraselt mitme rentnikuga
Iga ettevõte saab oma eraldatud andmebaasi, nii et üks instants saab hallata mitut ettevõtet range andmete eraldamisega.
Miks kasutada Bigcapital Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.