SurrealDB on kaasaegne mitmemudeliline andmebaas, mis on kirjutatud Rustis ja mis ühendab dokumendi-, graafi-, relatsioon-, ajaseeria-, georuumilise ja vektordata üheks mootoriks, millele pääseb ligi SurrealQL-i kaudu — SQL-i sarnane päringukeel, mis on loodud arendajatele, kes soovivad paindlikkust ilma mitme spetsialiseeritud andmebaasiga žongleerimata. Tänu sisseehitatud toele reaalajas otsepäringutele, reataseme õigustele ja autentimisele andmebaasis endas saab SurrealDB toimida nii andmebaasi kui ka taustateenusena veebi- ja mobiilirakenduste jaoks.

SurrealDB isemajutamine oma VPS-is annab arendajatele ja väikestele meeskondadele võimsa mitmemudelilise andmebaasi ilma SurrealDB Cloudi päringupõhise hinnastamiseta. Ühe binaarfaili arhitektuur hoiab juurutamise ja toimingud lihtsana võrreldes eraldi andmebaaside käitamisega dokumentide, graafide ja ajaseeria töökoormuste jaoks.