Paigalda SurrealDB ühe klõpsuga.
Mitmemudeliline andmebaas, mis ühendab dokumendi-, graafi-, relatsiooni-, ajaseeria-, georuumilised ja vektoriandmed ühe SQL-i-sarnase päringukeele kaudu.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada SurrealDB
SurrealDB on kaasaegne mitmemudeliline andmebaas, mis on kirjutatud Rustis ja mis ühendab dokumendi-, graafi-, relatsioon-, ajaseeria-, georuumilise ja vektordata üheks mootoriks, millele pääseb ligi SurrealQL-i kaudu — SQL-i sarnane päringukeel, mis on loodud arendajatele, kes soovivad paindlikkust ilma mitme spetsialiseeritud andmebaasiga žongleerimata. Tänu sisseehitatud toele reaalajas otsepäringutele, reataseme õigustele ja autentimisele andmebaasis endas saab SurrealDB toimida nii andmebaasi kui ka taustateenusena veebi- ja mobiilirakenduste jaoks.
SurrealDB isemajutamine oma VPS-is annab arendajatele ja väikestele meeskondadele võimsa mitmemudelilise andmebaasi ilma SurrealDB Cloudi päringupõhise hinnastamiseta. Ühe binaarfaili arhitektuur hoiab juurutamise ja toimingud lihtsana võrreldes eraldi andmebaaside käitamisega dokumentide, graafide ja ajaseeria töökoormuste jaoks.
SurrealDB peamised omadused
Mitmemudelilised andmetüübid
Salvestage dokumendid, graafikud, relatsioonilised read, ajaseeriad, georuumilised andmed ja vektorid samasse andmebaasi, ilma et iga mudeli jaoks oleks vaja eraldi teenuseid.
SurrealQL päringukeel
SQL-i-laadne päringukeel, millel on laiendused graafi läbimiseks, vektoriotsinguks, georuumilisteks operaatoriteks ja arvutatud väljadeks, mis on skeemi sisse ehitatud.
Reaalajas otsepäringud
Telli reaalajas päringutulemused üle WebSocketi, et saada reaalajas kasutajaliidese uuendusi ilma küsitlemise või välise sündmuste bussi taristuta.
Reatasemeline turvalisus
Skeemi sisse ehitatud granulaarsed õigused võimaldavad andmebaasi turvaliselt otse veebi- ja mobiiliklientidele avaldada ilma vahepealse API-kihita.
Sisseehitatud autentimine
Sisseehitatud kasutaja-, ulatuse- ja JWT-põhine autentimine muudab SurrealDB kasutatavaks taustateenusena prototüüprakenduste jaoks.
Mitmed päringuliidesed
Päring HTTP REST-i, WebSocketi, natiivsete klienditeekide (JavaScripti, Pythoni, Rusti, Go, Java, .NET-i ja PHP jaoks) kaudu — või otse SurrealQL CLI abil.
Miks kasutada SurrealDB Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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