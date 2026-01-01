Fasten On-Prem on avatud lähtekoodiga isemajutatav elektroonilise meditsiinikaardi (EMK) haldur, mis võimaldab üksikisikutel ja peredel koondada terviseandmeid arstidelt, haiglatest, laboritest ja ühendatud seadmetelt ühte privaatsesse arhiivi. Ehitatud FHIR tervishoiuandmete standardile ja kirjutatud Go keeles, võtab see vastu andmeid käsitsi sisestamise ja patsiendiportaalidest eksporditud FHIR Bundle üleslaadimiste kaudu ning kuvab need ühtsel ajajoonel koos märkmete, seisundite, ravimite, allergiate ja laboritulemustega.

Fasteni isemajutamine oma VPS-is hoiab isiklikult tuvastatavad terviseandmed teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, mitte SaaS-i terviseandmete pakkuja juures – see on oluline, arvestades meditsiinilise ajaloo tundlikkust. Krüpteeritud SQLite andmebaas, ühe binaarfailiga Go käitusaeg ja kasutajapõhine registreerimine tähendavad, et väike VPS majutab mugavalt täieliku isikliku või pereandmete kogumi.