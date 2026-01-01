Juurutage Fasten Health ühe klõpsuga paigaldusena.
Ise majutatud isiklik ja pere elektrooniline terviseandmete haldur, mis koondab terviseandmeid teenusepakkujatelt ja seadmetelt.
Valige VPS-pakett Fasten Health jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Fasten Health
Fasten On-Prem on avatud lähtekoodiga isemajutatav elektroonilise meditsiinikaardi (EMK) haldur, mis võimaldab üksikisikutel ja peredel koondada terviseandmeid arstidelt, haiglatest, laboritest ja ühendatud seadmetelt ühte privaatsesse arhiivi. Ehitatud FHIR tervishoiuandmete standardile ja kirjutatud Go keeles, võtab see vastu andmeid käsitsi sisestamise ja patsiendiportaalidest eksporditud FHIR Bundle üleslaadimiste kaudu ning kuvab need ühtsel ajajoonel koos märkmete, seisundite, ravimite, allergiate ja laboritulemustega.
Fasteni isemajutamine oma VPS-is hoiab isiklikult tuvastatavad terviseandmed teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, mitte SaaS-i terviseandmete pakkuja juures – see on oluline, arvestades meditsiinilise ajaloo tundlikkust. Krüpteeritud SQLite andmebaas, ühe binaarfailiga Go käitusaeg ja kasutajapõhine registreerimine tähendavad, et väike VPS majutab mugavalt täieliku isikliku või pereandmete kogumi.
Fasten Health peamised omadused
FHIR komplekti import
Laadi üles FHIR-paketid, mis on eksporditud patsiendiportaalidest või muudest tervishoiusüsteemidest, et tuua olemasolev haiguslugu arhiivi.
FHIR-algupärane salvestus
Salvesta andmed nende algsel FHIR-ressursi kujul, et struktureeritud päringud, eksportimised ja järgnev töötlemine jääksid tarnijast sõltumatuks.
Käsitsi kirje sisestamine
Lisa käsitsi laboritulemused, seisundid, ravimid, immuniseerimised ja märkmed visiitide, teenusepakkujate või olemasolevate kirjete jaoks, mis eelnevad FHIR-juurdepääsule.
Pere kontod
Halda partnerite, laste või vananevate pereliikmete andmeid ühest kohast eraldi kasutajakontodega.
Krüpteeritud andmebaas
SQLite andmebaas on vaikimisi krüpteeritud puhkeolekus, kaitstes tundlikke terviseandmeid kettal oportunistliku juurdepääsu eest.
Dokumendi manused
Lisa skannitud dokumendid, kujutised ja PDF-id kohtumistele, nii et kogu haiguslugu asub ühes otsitavas kohas.
Miks kasutada Fasten Health Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.