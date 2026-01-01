Juuruta Rybbit ühe klõpsuga paigaldusega.
Moodne avatud lähtekoodiga veebianalüüsi platvorm, mis jälgib külastajate käitumist ilma küpsiste, jälgimisskriptide või invasiivse andmekogumiseta.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Rybbit
Rybbit on privaatsust esikohale seadev veebianalüütika platvorm, mis on loodud kaasaegse alternatiivina Google Analyticsile. See pakub lehevaatamisi, seansse, põrkemäärasid, viitajaid, geograafilisi andmeid ja seansside taasesitusi ilma küpsiseid või saidiülest jälgimist kasutamata — muutes GDPR-i vastavuse sisseehitatud omaduseks, mitte tagantjärele mõelduks.
Kasutades ClickHouse'i suure jõudlusega sündmuste salvestamiseks ja PostgreSQL-i rakenduse andmete jaoks, töötleb Rybbit suuri sündmuste mahte kiirete armatuurlaua päringutega. Isemajutus kaotab saidipõhised tasud ja andmete säilitamise piirangud, andes sulle täieliku omandiõiguse külastajate andmete üle kõigis sinu omandites.
Rybbit peamised omadused
Küpsisevaba jälgimine
Jälgib külastajaid ilma küpsiste või sõrmejälgimiseta, kaotades vajaduse nõusolekubännerite järele, jäädes samal ajal vastavusse GDPR-i ja CCPA-ga.
Seansi taasesitused
Salvestab ja taasesitab kasutajaseansse, et täpselt mõista, kuidas külastajad teie saidil navigeerivad ja kus nad lahkuvad.
Kohandatud sündmuste jälgimine
Jäädvusta iga kasutaja tegevus kohandatud sündmuste ja JSON-i atribuutidega üksikasjalikuks müügilehtri analüüsiks ja konversiooni optimeerimiseks.
Reaalaja töölaud
Vaata reaalajas külastajate arvu, aktiivseid lehti ja koheseid mõõdikute uuendusi, et saaksid jälgida liiklusvoo tippe nende tekkimisel.
Mitmiksaidi tugi
Halda analüütikat mitme veebisaidi jaoks ühelt juhtpaneelilt koos organisatsioonitasandi juurdepääsukontrollidega meeskondadele.
Miks kasutada Rybbit Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.