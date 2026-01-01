Juuruta Typesense ühe klõpsuga paigaldusega.
Kiire avatud lähtekoodiga otsingumootor, mis pakub trükivigade taluvust, fasetitud otsingut ja koheseid tulemusi, alternatiivina Elasticsearchile ja Algoliale.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Typesense
Typesense on kaasaegne, arendajasõbralik otsingumootor, mis on loodud kiiruse ja lihtsuse jaoks. See pakub alla millisekundi otsingutulemusi sisseehitatud trükiveataluvuse, intelligentse järjestamise, fasetitud filtreerimise ja geograafilise otsinguga – ilma Elasticsearchi operatiivse keerukuseta.
Typesense'i ise majutamine VPS-il annab sulle spetsiaalse otsingu taustaprogrammi ilma päringupõhiste tasudeta ja täieliku kontrolli indekseerimise, skeemi disaini ja järjestuse konfigureerimise üle. See on loodud kulutõhusa alternatiivina Algoliale arendajatele, kes soovivad võimsaid, tootmiskvaliteediga otsinguvõimalusi, maksmata SaaS-i hinnakujundust suures ulatuses.
Typesense peamised omadused
Trükiveataluv otsing
Parandab automaatselt otsingupäringute kirjavead, nii et kasutajad leiavad tulemused isegi ebatäiusliku sisendi korral.
Kohesed tulemused
Mälusisene indekseerimine pakub alla millisekundi päringuvastuseid kiire ja tundliku otsingukogemuse jaoks.
Fassetitud filtreerimine
Lase kasutajatel täpsustada tulemusi kategooria, hinnavahemiku, hinnangu või mis tahes kohandatud välja järgi, tänu sisseehitatud filtreerimisvõimalustele.
Geootsing
Otsi ja filtreeri kirjeid geograafilise läheduse järgi, kasutades laius- ja pikkuskraadi välju raadiuspäringutega.
Lihtne API
Puhas REST API ja ametlikud klienditeegid JavaScripti, Pythoni, Ruby, Go ja PHP jaoks muudavad integratsiooni lihtsaks.
Miks kasutada Typesense Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.