Juuruta Habitica ühe klõpsuga paigaldusega.
Mängustatud tootlikkuse rakendus, mis muudab harjumused, igapäevased toimingud ja ülesanded RPG-seikluseks koos tegelase arengu ja sotsiaalsete ülesannetega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Habitica
Habitica muudab tootlikkuse rollimänguks, kus pärismaailma ülesannete täitmine tõstab sinu tegelase taset, teenib kulda ja avab varustust. Loo harjumusi korduvate käitumiste jälgimiseks, igapäevaseid ülesandeid, mis iga päev nullitakse, ja ühekordseid eesmärke. Nende mittetäitmine maksab sinu avatarile tervist, luues mängumehaanika kaudu tõelise vastutuse.
Sotsiaalsed funktsioonid võimaldavad sul liituda gildidega, osaleda väljakutsetes ja korraldada peoülesandeid, kus meeskonnad alistavad koletisi ülesandeid koos täites. Isemajutus oma VPS-is hoiab kõik harjumuste andmed, tegelase edenemise ja sotsiaalse ajaloo sinu kontrolli all, ilma et peaksid avalikule teenusele lootma.
Habitica peamised omadused
RPG ülesannete haldus
Teeni kogemusi, kulda ja varustust, täites reaalseid ülesandeid — tõsta oma tegelase taset samamoodi, nagu arendad oma harjumusi.
Harjumused ja igapäevased
Jälgi korduvaid harjumusi ja määra igapäevased korduvad ülesanded, mis lähtestuvad iga päev, koos tervisekaristustega täitmata jäänud ülesannete eest.
Peo ülesanded
Ühenda jõud sõprade või kolleegidega, et koos koletisi alistada — iga täidetud ülesanne teeb kahju, muutes grupi vastutuse tõeliselt lõbusaks.
Klassisüsteem
Ava Sõdalase, Maagi, Kelmi või Ravija klassid 10. tasemel, igal ühel unikaalsed võimed, mis täiendavad erinevaid produktiivsuse stiile.
Kohandatud preemiad
Loo isiklikud stiimulid, mis on seotud ülesannete täitmisega — kasuta teenitud kulda, et avada reaalse maailma maiuspalu, mille sa ise määratled.
Miks kasutada Habitica Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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