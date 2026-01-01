Juuruta Metabase ühe klõpsu paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga ärianalüüsi platvorm, mis võimaldab igal meeskonnaliikmel andmeid uurida ja armatuurlaudu luua ilma SQL-ita.
Valige VPS-pakett Metabase jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.
Millega saab ehitada Metabase
Metabase on juhtiv avatud lähtekoodiga ärianalüüsi platvorm, mida usaldab üle 40 000 ettevõtte kogu maailmas. Selle intuitiivne päringute koostaja võimaldab mittetehnilistel meeskonnaliikmetel andmeid uurida ja interaktiivseid armatuurlaudu luua ilma SQL-i kirjutamata, samal ajal kui edasijõudnud kasutajad saavad kasutada algseid päringuid. See ühendub enam kui 20 andmebaasiga, sealhulgas PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery ja Snowflake, ning toetab automatiseeritud e-posti ja Slacki aruandeid.
Metabase'i juurutamine oma VPS-is hoiab tundlikud äriandmed sinu keskkonnas, välistab istmekohapõhise SaaS-i hinnastamise ja pakub pühendatud ressursse keerukate päringute ja suurte andmekogumite jaoks, mis aeglustavad jagatud pilveanalüüsi teenuseid.
Metabase peamised omadused
No-SQL päringukoostaja
Igaüks meeskonnast saab andmeid uurida ja graafikuid luua visuaalse liidese abil, ilma et peaks õppima SQL-i süntaksit.
20+ Andmebaasi ühendused
Ühenda PostgreSQL-i, MySQL-i, MongoDB, BigQuery, Snowflake'i ja teistega juhendatud seadistusviisardi kaudu.
Interaktiivsed armatuurlauad
Kombineeri diagrammid, mõõdikud ja filtrid jagamiseks mõeldud armatuurlaudadeks, mis uuenduvad automaatselt värskete andmetega.
Automaatsed aruanded
Planeeri aruannete saatmine e-posti või Slacki kaudu, et huvigruppidel oleks alati ajakohane ülevaade ilma sisse logimata.
Manustamine ja jagamine
Manusta armatuurlaudu välistesse tööriistadesse või jaga avalikke linke kliendile suunatud analüütika jaoks, ilma toorandmeid paljastamata.
Miks kasutada Metabase Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Soovitatav serveri asukoht:
Kontrollimine...
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.
30-päevane raha tagasi garantii
Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.
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