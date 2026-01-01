Paigalda Eclipse Kura ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga Java/OSGi IoT servaraamistik väljalüüsiväravate jaoks, sisseehitatud Modbus, OPC-UA, BACnet ja MQTT ühenduvusega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Eclipse Kura
Eclipse Kura on Java ja OSGi-põhine raamistik, mis muudab Linuxi masina hallatavaks IoT servaväravaks. See abstraheerib madala taseme töö tööstusprotokollide küsitlemise, andmepakettide normaliseerimise, võrguühenduseta andmete puhverdamise ja telemeetria avaldamise pilvemaaklerile, nii et integraatorid saavad keskenduda varade ühendamisele ja äriloogika kirjutamisele torustiku asemel.
Kura käitamine VPS-il annab tööstuslikele integraatoritele, OEM-idele ja IoT konsultantidele reprodutseeritava testimiskeskkonna värava konfiguratsioonide jaoks, enne nende füüsilisele riistvarale saatmist. Brauseripõhine halduskonsool paljastab iga juhtmestiku graafiku, draiveri ja pilveühenduse kaugjuhtimisega, nii et sa saad prototüüpida reaalsete PLC-de ja MQTT maakleritega ilma spetsiaalseid servaseadmeid ette valmistamata.
Eclipse Kura peamised omadused
Väliprotokolli draiverid
Sisseehitatud draiverid Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 ja CAN-siini jaoks võimaldavad teil küsitleda PLC-sid ja andureid ilma kohandatud koodi kirjutamata.
Visuaalne traatgraaf
Kaardista draiverid, varad, filtrid ja pilve avaldajad visuaalse andmevoo graafikuna otse brauseripõhises halduskonsoolis.
Pilveühendused
Avalda telemeetria Eclipse Honosse, AWS IoT-sse, Azure IoT Hubi või mis tahes MQTT maaklerisse koos võrguühenduseta puhverdamise ja salvesta-ja-edasta edastusega.
OSGi käituskeskkond
Kuumjuurutage allkirjastatud kimbud ja draiveripaketid üle õhu, et laiendada lüüsi käitumist raamistikku taaskäivitamata.
Konteinerite orkestreerimine
Halda töökoormuse konteinereid lüüsil samast haldusliidesest, ühendades ääreorkestratsiooni traditsiooniliste Kura andmevoogudega.
Kaughaldus
Seadista iga hetktõmmis, draiver ja turvapoliitika veebikonsoolist, nii et lüüside parki saaks ühest kohast ümber seadistada.
Miks kasutada Eclipse Kura Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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