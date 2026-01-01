Eclipse Kura on Java ja OSGi-põhine raamistik, mis muudab Linuxi masina hallatavaks IoT servaväravaks. See abstraheerib madala taseme töö tööstusprotokollide küsitlemise, andmepakettide normaliseerimise, võrguühenduseta andmete puhverdamise ja telemeetria avaldamise pilvemaaklerile, nii et integraatorid saavad keskenduda varade ühendamisele ja äriloogika kirjutamisele torustiku asemel.

Kura käitamine VPS-il annab tööstuslikele integraatoritele, OEM-idele ja IoT konsultantidele reprodutseeritava testimiskeskkonna värava konfiguratsioonide jaoks, enne nende füüsilisele riistvarale saatmist. Brauseripõhine halduskonsool paljastab iga juhtmestiku graafiku, draiveri ja pilveühenduse kaugjuhtimisega, nii et sa saad prototüüpida reaalsete PLC-de ja MQTT maakleritega ilma spetsiaalseid servaseadmeid ette valmistamata.