Kestra ühe klõpsuga paigaldamine
Avatud lähtekoodiga töövoo orkestreerimise platvorm, mis võimaldab sul visuaalse redaktoriga luua, ajastada ja jälgida andmetorustikke ning automatiseerimise töövooge.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Kestra
Kestra on avatud lähtekoodiga, sündmustepõhine töövoo orkestreerimise platvorm, mis on ehitatud inseneridele, kes peavad ajastama, käivitama ja jälgima keerukaid andmetorustikke ilma tüüpilist infrastruktuurikoodi kirjutamata. See ühendab deklaratiivse YAML-põhise töövoo definitsiooni reaalajas visuaalse redaktori, reaalajas topoloogiagraafiku ja täitmise taasesitusega — muutes selle algajatele ligipääsetavaks ja piisavalt võimsaks suuremahulistele andmetöötlusmeeskondadele.
Kestra ise majutamine oma VPS-is annab sulle piiramatud töövoorud, täieliku andmesuveräänsuse ja võimaluse ühenduda mis tahes sisemise teenuse või andmebaasiga ilma mandaate SaaS-i müüjale paljastamata. Sisseehitatud pistikprogrammide teek hõlmab koheselt üle 400 integratsiooni.
Kestra peamised omadused
Visuaalne töövoo redaktor
Loo ja redigeeri töövooge brauseripõhises topoloogivaates, mis renderdab reaalajas, kui sisestad YAML-i — eraldi diagrammitööriista pole vaja.
Sündmuspõhised päästikud
Käivita töövooge ajakavade, veebihaakide, failide saabumise, sõnumijärjekorra sündmuste või andmebaasi muudatuste alusel sisseehitatud käivitustüüpidega.
400+ Pistikprogrammi
Ühendu AWS-iga, GCP-ga, Azure'iga, Kubernetesega, dbt-ga, Sparkiga, BigQueryga, Snowflake'iga, HTTP API-dega ja kümnete andmebaasidega ilma ühenduskoodi kirjutamata.
Täitmise taasesitus
Käivita uuesti mis tahes varasem täitmine mis tahes ülesandest, kontrolli sisendeid ja väljundeid igal sammul ning silu vigu ilma kogu torujuhet taaskäivitamata.
Paralleelne ülesannete täitmine
Käivita tööülesannete rühmad paralleelselt või järjestikku sama töövoo raames, et maksimeerida läbilaskevõimet ja minimeerida otsast-lõpuni torujuhtme latentsust.
Miks kasutada Kestra Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.