Kestra on avatud lähtekoodiga, sündmustepõhine töövoo orkestreerimise platvorm, mis on ehitatud inseneridele, kes peavad ajastama, käivitama ja jälgima keerukaid andmetorustikke ilma tüüpilist infrastruktuurikoodi kirjutamata. See ühendab deklaratiivse YAML-põhise töövoo definitsiooni reaalajas visuaalse redaktori, reaalajas topoloogiagraafiku ja täitmise taasesitusega — muutes selle algajatele ligipääsetavaks ja piisavalt võimsaks suuremahulistele andmetöötlusmeeskondadele.

Kestra ise majutamine oma VPS-is annab sulle piiramatud töövoorud, täieliku andmesuveräänsuse ja võimaluse ühenduda mis tahes sisemise teenuse või andmebaasiga ilma mandaate SaaS-i müüjale paljastamata. Sisseehitatud pistikprogrammide teek hõlmab koheselt üle 400 integratsiooni.