Juuruta YOURLS ühe klõpsuga.
Kergekaaluline ise majutatav PHP URL-i lühendaja klõpsuanalüütikaga, üle 300 pistikprogrammi ja REST API-ga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada YOURLS
YOURLS (Sinu enda URL-i lühendaja) on väike, iseseisev PHP rakendus, mis võimaldab sul oma domeenil käitada enda URL-i lühendamise teenust. Erinevalt kommertsteenustest hoiab YOURLS kogu klikkimisandmed ja linkide haldamise täielikult sinu kontrolli all — puuduvad kasutuspiirangud, liitumistasud ja kolmandate osapoolte jälgimine sinu publiku kohta.
Lisaks põhilisele lühendamisele sisaldab YOURLS sisseehitatud klikkimise jälgimist, viitaja analüüsi ja REST API-t programmiliselt linkide haldamiseks. Aktiivne kogukond on loonud üle 300 pistikprogrammi, mis hõlmavad kõike alates QR-koodide genereerimisest kuni geolokatsioonipõhiste ümbersuunamisteni, muutes YOURLS-i üheks kõige laiendatavamaks isemajutatavaks lingilühendajaks.
YOURLS peamised omadused
Klikianalüütika
Jälgi klikkide koguarvu, suunajaid ja lingipõhist statistikat, et sa teaksid täpselt, kuidas iga lühendatud URL aja jooksul toimib.
Pistikprogrammi ökosüsteem
Üle 300 kogukonna pistikprogrammi laiendavad YOURLS-i QR-koodide, geolokatsiooni ümbersuunamiste, lingi eelvaadete ja muuga — kohandatud arendust pole vaja.
REST API
Loo, laienda ja hanki lingistatistikat programmeeritavalt sisseehitatud API kaudu, muutes YOURLS-i hõlpsasti integreeritavaks rakendustesse ja automatiseeritud töövoogudesse.
Kohandatud märksõnad
Määra mis tahes lingile meeldejäävad kohandatud lühiaadressid juhuslike märkide asemel, andes sulle bränditud URL-e nagu
yourdomain.com/launch.
Avalik või privaatne režiim
Kasuta YOURLS-i oma meeskonnale privaatse tööriistana või tee see avalikuks — juurdepääsu kontroll on üks seadistuslüliti.
Bookmarklet tugi
Installi ühe klõpsuga järjehoidja mis tahes brauserisse, et lühendada praeguse lehe URL-i oma töövoogu katkestamata.
Miks kasutada YOURLS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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