JobOps rakendab DevOps põhimõtteid töökoha otsimisel. See otsib LinkedInist, Indeedist, Glassdoorist, Adzunast ja 10+ muult tööportaalilt ühelt ekraanilt, hindab iga tulemust sinu profiili järgi, genereerib rollile kohandatud CV ja jälgib kõiki kandideerimisi ühes kohas. See ei kandideeri tahtlikult automaatselt – värbajad suudavad tuvastada automatiseeritud esildised, seega annab JobOps sulle kiiruse kvaliteeti ohverdamata.

Isemajutus sinu enda VPS-is hoiab sinu CV, otsinguajaloo, Gmaili jälgimismärgid ja AI-teenuse pakkuja võtmed sinu täieliku kontrolli all, mitte kolmanda osapoole SaaS-i sees. Andmetorustik salvestab kõik andmed lokaalselt SQLite'i genereeritud PDF-ide kõrvale, nii et iga otsingu ja kandideerimise täielik kirje jääb sinu omanduses olevale infrastruktuurile.