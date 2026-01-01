Paigalda JobOps ühe klõpsuga.
Ise majutatud tööotsingu süsteem, mis otsib kuulutusi, kohandab CV-sid, hindab sobivust ja jälgib iga avaldust ühelt juhtpaneelilt.
Valige VPS-pakett JobOps jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada JobOps
JobOps rakendab DevOps põhimõtteid töökoha otsimisel. See otsib LinkedInist, Indeedist, Glassdoorist, Adzunast ja 10+ muult tööportaalilt ühelt ekraanilt, hindab iga tulemust sinu profiili järgi, genereerib rollile kohandatud CV ja jälgib kõiki kandideerimisi ühes kohas. See ei kandideeri tahtlikult automaatselt – värbajad suudavad tuvastada automatiseeritud esildised, seega annab JobOps sulle kiiruse kvaliteeti ohverdamata.
Isemajutus sinu enda VPS-is hoiab sinu CV, otsinguajaloo, Gmaili jälgimismärgid ja AI-teenuse pakkuja võtmed sinu täieliku kontrolli all, mitte kolmanda osapoole SaaS-i sees. Andmetorustik salvestab kõik andmed lokaalselt SQLite'i genereeritud PDF-ide kõrvale, nii et iga otsingu ja kandideerimise täielik kirje jääb sinu omanduses olevale infrastruktuurile.
JobOps peamised omadused
Mitme tahvli otsing
Kogu andmeid üle 10 tööportaali, sealhulgas LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe ja Seek, ühe otsinguliidese kaudu.
AI sobivuse hindamine
Hinda iga tööpakkumist 0-100 oma profiili järgi, et sa keskenduksid ainult rollidele, millele tasub kandideerida, selmet käsitsi sadu läbi sõeluda.
Kohandatud CV koostamine
Kirjuta oma CV iga rolli jaoks automaatselt ümber, ekspordi lihvitud PDF-ina kohapeal või Reactive Resume'i integratsiooni kaudu.
Gmail jälgimissisendkaust
Ühenda Gmail ja tuvasta automaatselt intervjuukutsed, pakkumised ja tagasilükkamised, et värskendada kandideerimisolekut ilma arvutustabeliteta.
Too oma AI
Ühenda OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex või mis tahes OpenAI-ga ühilduv lõpp-punkt, nagu Ollama või LM Studio.
Viisa sponsorluse kontrollid
Kontrolli Ühendkuningriigi viisa sponsorluse staatust kuulutustes ja kuva ainult need ametikohad, mis vastavad sinu töölubade nõuetele.
Miks kasutada JobOps Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.