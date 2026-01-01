Mayan EDMS on tasuta, avatud lähtekoodiga ettevõtte taseme dokumendihaldussüsteem, mis jäädvustab, salvestab, organiseerib ja hangib sinu organisatsiooni dokumente puhta veebiliidese kaudu. Djangole ehitatud ja kasutuses tervishoiu-, õigus-, valitsus- ja finantsorganisatsioonides üle maailma, pakub Mayan OCR-i, täistekstiotsingut, automatiseeritud töövooge, peeneteralist rollipõhist juurdepääsukontrolli, versiooniajalugu ja metaandmepõhiseid kaustu — funktsioone, mida tavaliselt leidub tuhandeid dollareid maksva istmekoha kohta maksvates kommerts-DMS-toodetes.

Mayan EDMS-i ise majutamine sinu VPS-is hoiab iga dokumendi, auditi logi ja töövoo sinu infrastruktuuris, selle asemel et see läbiks kolmanda osapoole SaaS-i. Dokumendid salvestatakse puhkeolekus krüpteeritult ja rikkalik õiguste süsteem võimaldab sul eraldada nähtavust osakondade, klientide või vastavusvaldkondade vahel.