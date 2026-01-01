Paigalda Mayan EDMS ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga ettevõtte dokumendihaldus koos OCR-i, täistekstiotsingu, töövoogude, rollipõhiste õiguste ja versioonihaldusega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Mayan EDMS
Mayan EDMS on tasuta, avatud lähtekoodiga ettevõtte taseme dokumendihaldussüsteem, mis jäädvustab, salvestab, organiseerib ja hangib sinu organisatsiooni dokumente puhta veebiliidese kaudu. Djangole ehitatud ja kasutuses tervishoiu-, õigus-, valitsus- ja finantsorganisatsioonides üle maailma, pakub Mayan OCR-i, täistekstiotsingut, automatiseeritud töövooge, peeneteralist rollipõhist juurdepääsukontrolli, versiooniajalugu ja metaandmepõhiseid kaustu — funktsioone, mida tavaliselt leidub tuhandeid dollareid maksva istmekoha kohta maksvates kommerts-DMS-toodetes.
Mayan EDMS-i ise majutamine sinu VPS-is hoiab iga dokumendi, auditi logi ja töövoo sinu infrastruktuuris, selle asemel et see läbiks kolmanda osapoole SaaS-i. Dokumendid salvestatakse puhkeolekus krüpteeritult ja rikkalik õiguste süsteem võimaldab sul eraldada nähtavust osakondade, klientide või vastavusvaldkondade vahel.
Mayan EDMS peamised omadused
OCR ja täistekstiotsing
Sisseehitatud OCR eraldab teksti skannitud PDF-idest ja piltidest, indekseerides iga sõna kiireks täistekstiotsinguks kogu dokumenditeegis.
Automatiseeritud töövoogud
Määratle mitmeastmelised kinnitusvoogud tingimusliku suunamise, paralleelse ülevaatuse ja käivitatud toimingutega dokumendi olekumuutustel.
Rollipõhised õigused
Granulaarne juurdepääsukontroll dokumendi, kausta ja metaandmete tüübi tasemel võimaldab sul eraldada nähtavust osakonna, kliendi või vastavusulatuse järgi.
Kapid ja metaandmed
Korralda dokumendid hierarhilistesse kaustadesse kohandatud metaandmeväljade, nutikate failimireeglite ja sildipõhise filtreerimisega kiireks leidmiseks.
Versiooniajalugu ja auditilogi
Iga üleslaadimine, muutmine, kommenteerimine ja vaatamine on versioonitud ja auditeeritud, pakkudes täielikku haldusahelat vastavuse ja regulatiivsete nõuete täitmiseks.
REST API ja integratsioonid
Põhjalik REST API ja veebihaagi süsteem muudavad lihtsaks Mayani integreerimise olemasolevate CRMide, ERPide ja e-allkirja platvormidega.
Miks kasutada Mayan EDMS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.