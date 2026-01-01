Paigalda OpenEMR ühe kliki paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga elektroonilised tervisekaardid ja meditsiinipraksise haldussüsteem, mida kasutavad kliinikud ja tervishoiuteenuse osutajad kogu maailmas.
Valige VPS-pakett OpenEMR jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OpenEMR
OpenEMR on maailma enimkasutatud avatud lähtekoodiga elektrooniline tervisekaardisüsteem (EHR) ja meditsiinipraksise haldussüsteem. Ehitatud väikestest kliinikutest suurte tervishoiuorganisatsioonideni, pakub see täielikku tööriistakomplekti patsientide registreerimiseks, kliiniliseks dokumentatsiooniks, ajaplaneerimiseks, arveldamiseks ja aruandluseks — kõik ühel isemajutataval platvormil.
OpenEMR-i isemajutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli tundlike patsiendiandmete üle, tagades vastavuse privaatsusnõuetega ja hoides meditsiinidokumente sinu enda infrastruktuuril. Ilma kasutajapõhiste litsentsitasudeta ja aktiivse ülemaailmse kogukonnaga on OpenEMR tõestatud alternatiiv kallitele patenteeritud EHR-süsteemidele.
OpenEMR peamised omadused
Patsiendi andmete haldamine
Salvesta ja too välja patsiendi täielikud haiguslood, sealhulgas demograafilised andmed, haiguslugu, laboritulemused, retseptid ja kliinilised märkmed struktureeritud kirjes.
Aja broneerimine
Halda teenusepakkujate kalendreid, patsientide vastuvõtte ja korduvaid külastusi mitme ressursi planeerijaga, mis haldab mitut praktikanti ja asukohta.
Arveldamine ja kodeerimine
Genereeri kindlustusnõudeid ICD-10 ja CPT kodeerimise toega, jälgi makseid ja halda makseid, et vähendada arvelduse halduskoormust.
Kliiniline otsustustugi
Kuvage ravimite koostoime hoiatused, allergiahoiatused ja ennetava hoolduse meeldetuletused hoolduspunktis, et toetada ohutumaid kliinilisi otsuseid.
E-retseptid ja laborid
Saada retseptid elektrooniliselt apteekidesse ja saa struktureeritud laboritulemused otse patsiendiandmetesse ilma käsitsi uuesti sisestamata.
Miks kasutada OpenEMR Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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