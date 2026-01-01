Apollo on juhtiv avatud lähtekoodiga platvorm kogukonnapõhiseks genoomi annotatsiooniks, mille on välja töötanud Generic Model Organism Database (GMOD) projekt. See on ehitatud JBrowse'i-põhise vaaturi ümber ja võimaldab kuraatoritel erinevatest institutsioonidest samaaegselt redigeerida geenimudeleid, transkripte ja funktsioone jagatud referentsgenoomidel — kusjuures iga muudatus on jälgitav, omistatav ja koheselt koostööpartneritele nähtav.

Apollo iseseisev majutus oma VPS-is hoiab patenteeritud annotatsiooniandmed sinu infrastruktuuris, mitte kolmandate osapoolte serverites. Uurimislaborid, konsortsiumid ja biotehnoloogia meeskonnad saavad ühe autoriteetse annotatsiooniandmebaasi, üksikasjalikud organismipõhised õigused ja kureerimisajaloo, mis kuulub neile täielikult — ilma tundlikke genoomiandmeid väliselt jagamata.