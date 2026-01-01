Juurutage Apollo ühe klõpsuga paigaldusega.
Reaalajas koostööpõhine genoomi annoteerimise redaktor, mis on loodud hajutatud bioloogilistele uurimisrühmadele.
Valige VPS-pakett Apollo jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Apollo
Apollo on juhtiv avatud lähtekoodiga platvorm kogukonnapõhiseks genoomi annotatsiooniks, mille on välja töötanud Generic Model Organism Database (GMOD) projekt. See on ehitatud JBrowse'i-põhise vaaturi ümber ja võimaldab kuraatoritel erinevatest institutsioonidest samaaegselt redigeerida geenimudeleid, transkripte ja funktsioone jagatud referentsgenoomidel — kusjuures iga muudatus on jälgitav, omistatav ja koheselt koostööpartneritele nähtav.
Apollo iseseisev majutus oma VPS-is hoiab patenteeritud annotatsiooniandmed sinu infrastruktuuris, mitte kolmandate osapoolte serverites. Uurimislaborid, konsortsiumid ja biotehnoloogia meeskonnad saavad ühe autoriteetse annotatsiooniandmebaasi, üksikasjalikud organismipõhised õigused ja kureerimisajaloo, mis kuulub neile täielikult — ilma tundlikke genoomiandmeid väliselt jagamata.
Apollo peamised omadused
Reaalajas koostööredigeerimine
Mitmed kuraatorid muudavad samaaegselt sama genoomi, kusjuures muudatused edastatakse koheselt WebSocketi-põhise sünkroonimise kaudu.
JBrowse'i-põhine vaatur
Ehitatud JBrowse genoomibrauserile, pakkudes kuraatoritele tuttavat rajade navigeerimist, otsingut ja järjestuse visualiseerimist koheselt kasutatavana.
Organismipõhised õigused
Täpne rollipõhine juurdepääs võimaldab haldajatel määrata lugemis-, kirjutamis- või haldusõigusi organismi ja kasutajarühma kohta.
Märkuste ajalugu
Iga transkriptsiooni muudatus, kommentaar ja funktsiooni muudatus logitakse koos autori ja ajatempliga, toetades täielikku auditit ja tagasivõtmise töövooge.
GFF3 ja FASTA import
Laadi referentsgenoomid ja olemasolevad annotatsioonid standardsete bioinformaatika formaatide kaudu, ilma et oleks vaja patenteeritud konversiooni.
Miks kasutada Apollo Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.