Juuruta Crafty Controller ühe klõpsuga paigaldusega.
Veebipõhine juhtpaneel mitme Minecraft Java ja Bedrock serveri loomiseks, konfigureerimiseks ja haldamiseks ühelt juhtpaneelilt.
Valige VPS-pakett Crafty Controller jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Crafty Controller
Crafty Controller on avatud lähtekoodiga veebiliides Minecraft Java ja Bedrock serverite haldamiseks ühe juhtpaneeli kaudu. See asendab SSH-sessioonide ja ekraanikaartide vahel žongleerimise serveripõhiste reaalajas konsoolide, sisseehitatud failihalduri, ajastatud ülesannete ja ühe klõpsuga varukoopiatega – kõik pakitud puhtasse veebiliidesesse mitme kasutaja rollipõhise juurdepääsuga.
Crafty iseseisev majutamine oma VPS-is säilitab täieliku omandiõiguse sinu maailmade, pistikprogrammide konfiguratsioonide ja mängijaandmete üle riistvaral, mida sina kontrollid. Sa saad käivitada uusi servereid populaarsetest jar-tüüpidest – vanilla, Paper, Spigot, Forge ja Bedrock – brauserist lahkumata ning jagada piiratud haldust sõprade või moderaatoritega, kasutades detailseid õigusi.
Crafty Controller peamised omadused
Mitmeserveri haldus
Käivita, jälgi ja halda paralleelselt mitut Minecraft Java ja Bedrock serverit ühelt juhtpaneelilt.
Veebipõhine konsool
Voogesita reaalajas serverilogisid ja saada käske brauserist, otsitava ajalooga ja värvikoodiga väljundiga serveri kohta.
Ajastatud ülesanded
Automatiseeri varundused, taaskäivitused ja käskude täitmine cron-stiilis ajakavade alusel, et hoida serverid tervena ilma käsitsi sekkumiseta.
Rollipõhine juurdepääs
Määra piiratud õigustega kasutajad, et moderaatorid ja kogukonna liikmed saaksid aidata servereid hallata ilma juurkasutaja õiguste või tundlike mandaatideta.
Failihaldur
Sirvi, muuda, laadi üles ja laadi alla serverifaile — maailmu, pistikprogramme, konfiguratsioone — otse brauseris ilma SSH või SFTP klientideta.
Miks kasutada Crafty Controller Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.