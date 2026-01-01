Crafty Controller on avatud lähtekoodiga veebiliides Minecraft Java ja Bedrock serverite haldamiseks ühe juhtpaneeli kaudu. See asendab SSH-sessioonide ja ekraanikaartide vahel žongleerimise serveripõhiste reaalajas konsoolide, sisseehitatud failihalduri, ajastatud ülesannete ja ühe klõpsuga varukoopiatega – kõik pakitud puhtasse veebiliidesesse mitme kasutaja rollipõhise juurdepääsuga.

Crafty iseseisev majutamine oma VPS-is säilitab täieliku omandiõiguse sinu maailmade, pistikprogrammide konfiguratsioonide ja mängijaandmete üle riistvaral, mida sina kontrollid. Sa saad käivitada uusi servereid populaarsetest jar-tüüpidest – vanilla, Paper, Spigot, Forge ja Bedrock – brauserist lahkumata ning jagada piiratud haldust sõprade või moderaatoritega, kasutades detailseid õigusi.