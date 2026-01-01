Juuruta ArchivesSpace ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga arhiivide infosüsteem käsikirjade, dokumentide ja digitaalobjektide haldamiseks.
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Millega saab ehitada ArchivesSpace
ArchivesSpace on juhtiv avatud lähtekoodiga arhiivide infosüsteem, mille on loonud arhivaarid arhivaaridele. See ühendab kogude vastuvõtmise, korrastamise, kirjeldamise ja avaliku avastamise ühte rakendusse, mis toetab kogu arhiivi elutsüklit — alates esmasest annetusest kuni teadlastele veebipõhise juurdepääsuni.
ArchivesSpace'i isemajutamine oma VPS-is hoiab leidmisvahendid, vastuvõtudokumendid ja kasutajaandmed teie asutuse kontrolli all, ilma kirjetasude või tarnija lukustuseta. Komplekti kuuluvad personali liides, avaliku juurdepääsu portaal, REST API ja OAI-PMH lõpp-punkt annavad teie arhiivile kohese täieliku kirjeldus- ja avastamisplatvormi.
ArchivesSpace peamised omadused
Arhiivikirjeldus
Loo ja halda ressursse, juurdevõtteid, arhiiviobjekte ja digitaalseid objekte vastavalt DACS-i, ISAD(G)-i ja ISAAR(CPF)-i standarditele.
Avaliku juurdepääsu portaal
Teadlased sirvivad otsinguabivahendeid, otsivad kogusid ja vaatavad digitaalseid objekte sisseehitatud avaliku avastamisliidese kaudu.
EAD ja MARCXML eksport
Ekspordi ressursikirjed EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS või Dublin Core formaadis integreerimiseks avastuskihtide ja konsortsiumikataloogidega.
OAI-PMH kogumine
Avalda kirjeldavad metaandmed OAI-PMH kaudu, et koondajad nagu DPLA või Europeana saaksid kogusid automaatselt koguda.
REST API
Dokumenteeritud JSON REST API toetab integratsioone digitaalse säilitamise süsteemide, ETL torujuhtmete ja kohandatud esiotsadega.
Miks kasutada ArchivesSpace Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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