ArchivesSpace on juhtiv avatud lähtekoodiga arhiivide infosüsteem, mille on loonud arhivaarid arhivaaridele. See ühendab kogude vastuvõtmise, korrastamise, kirjeldamise ja avaliku avastamise ühte rakendusse, mis toetab kogu arhiivi elutsüklit — alates esmasest annetusest kuni teadlastele veebipõhise juurdepääsuni.

ArchivesSpace'i isemajutamine oma VPS-is hoiab leidmisvahendid, vastuvõtudokumendid ja kasutajaandmed teie asutuse kontrolli all, ilma kirjetasude või tarnija lukustuseta. Komplekti kuuluvad personali liides, avaliku juurdepääsu portaal, REST API ja OAI-PMH lõpp-punkt annavad teie arhiivile kohese täieliku kirjeldus- ja avastamisplatvormi.