Juuruta ClassQuiz ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga Kahooti alternatiiv reaalajas mitme mängijaga klassiviktoriinide jaoks reaalajas punktiarvestusega.
Valige VPS-pakett ClassQuiz jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ClassQuiz
ClassQuiz on avatud lähtekoodiga, ise majutatav viktoriiniplatvorm, mis on mõeldud õpetajatele, koolitajatele ja pedagoogidele, kes soovivad privaatsust austavat alternatiivi kommertslikele klassiruumi viktoriiniteenustele. Mängijad liituvad mänguga, sisestades PIN-koodi mis tahes seadmes, vastavad küsimustele reaalajas ja näevad pärast iga vooru reaalajas edetabeleid.
ClassQuizi ise majutamine oma VPS-is hoiab viktoriini sisu, õpilaste vastused ja kontode andmed täielikult teie kontrolli all, väldib kohapõhiseid litsentsitasusid ja töötab koolivõrkudes ilma väliste sõltuvusteta. Tehnoloogiapakk sisaldab API-t, taustatöötlejat, PostgreSQL-i, Redis-t ja Meilisearch-i viktoriinide avastamiseks.
ClassQuiz peamised omadused
Reaalajas mitmikmäng
Korralda reaalajas viktoriinisessioone, kus mängijad liituvad PIN-koodiga ja vastavad sünkroniseeritud küsimustele läbi WebSocketi ühenduse.
Viktoriini koostamine
Loo valikvastustega, ABCD, vahemiku, hääletuse ja tekstisisestusega küsimusi, millel on pildid, ajapiirangud ja vastusepõhine punktiarvestus.
Täistekstiotsing
Avasta avalikud viktoriinid koheselt sisseehitatud Meilisearchi indeksi kaudu, mis järjestab tulemusi pealkirja, siltide ja kirjelduse järgi.
Ise hostitud privaatsus
Hoia kõik viktoriini andmed, mängijate nimed ja vastused oma infrastruktuuris ilma kolmanda osapoole telemeetria või analüütikata.
Pildisalvestusruum
Lisa pilte küsimustele, kasutades sisseehitatud kohalikku salvestusruumi, või ühenda mis tahes S3-ühilduv taustasüsteem piiramatu meedia jaoks.
Miks kasutada ClassQuiz Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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