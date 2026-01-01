ClassQuiz on avatud lähtekoodiga, ise majutatav viktoriiniplatvorm, mis on mõeldud õpetajatele, koolitajatele ja pedagoogidele, kes soovivad privaatsust austavat alternatiivi kommertslikele klassiruumi viktoriiniteenustele. Mängijad liituvad mänguga, sisestades PIN-koodi mis tahes seadmes, vastavad küsimustele reaalajas ja näevad pärast iga vooru reaalajas edetabeleid.

ClassQuizi ise majutamine oma VPS-is hoiab viktoriini sisu, õpilaste vastused ja kontode andmed täielikult teie kontrolli all, väldib kohapõhiseid litsentsitasusid ja töötab koolivõrkudes ilma väliste sõltuvusteta. Tehnoloogiapakk sisaldab API-t, taustatöötlejat, PostgreSQL-i, Redis-t ja Meilisearch-i viktoriinide avastamiseks.