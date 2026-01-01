Juurutage Ralph ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga IT-varahalduse ja andmekeskuse infrastruktuuri platvorm täieliku REST API-ga.
Valige VPS-pakett Ralph jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Ralph
Ralph on avatud lähtekoodiga varahaldus- ja CMDB (konfiguratsioonihalduse andmebaasi) süsteem, mille on loonud Allegro IT-taristu suuremahuliseks haldamiseks. See hõlmab kogu vara elutsüklit – alates ostust ja määramisest kuni kasutuselt kõrvaldamiseni – nii andmekeskuse riiulites kui ka tagakontori keskkondades, sisseehitatud andmekeskuse visualiseerimisega riiulipaigutuste ja võimsuse planeerimiseks.
Ralph'i ise majutamine oma VPS-is annab sinu IT-meeskonnale ühtse tõeallika riistvara inventuuri, tarkvaralitsentside, lepingute ja tugilepingute kohta ilma varapõhiste liitumistasudeta. Põhjalik REST API muudab Ralph'i integreerimise olemasolevate piletisüsteemide, seiresüsteemide ja hankesüsteemidega lihtsaks.
Ralph peamised omadused
Vara elutsükli jälgimine
Jälgi kõiki varasid alates ostutellimusest kuni määramise, hoolduse ja kasutuselt kõrvaldamiseni, koos täieliku ajaloo ja auditeerimisjäljega vastavuse tagamiseks ja kulude aruandluseks.
Andmekeskuse visualiseerimine
Kaardista füüsilised serverikappide paigutused lohista-ja-paiguta abil, jälgi energiatarbimist kapi kohta ja planeeri võimsuse laiendusi enne riistvara saabumist.
REST API
Põhjalik REST API võimaldab sul integreerida Ralphi piletisüsteemide, monitooringuplatvormide ja hanketööriistadega, et automatiseerida laoseisu uuendusi ja välistada topeltandmesisestus.
Tarkvara litsentside haldamine
Jälgi tarkvaralitsentse, lepinguid ja tugilepinguid koos riistvaravaradega, et sa teaksid alati, mis on litsentseeritud, kus see on juurutatud ja millal uuendamistähtajad on.
Kohandatud töövoogud
Määratle paindlikud töövoo olekud vara elutsükli etappidele, et sinu hankimise, kasutamise ja kasutuselt kõrvaldamise protsesse jõustatakse järjepidevalt kogu meeskonnas.
Miks kasutada Ralph Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.