Ralph on avatud lähtekoodiga varahaldus- ja CMDB (konfiguratsioonihalduse andmebaasi) süsteem, mille on loonud Allegro IT-taristu suuremahuliseks haldamiseks. See hõlmab kogu vara elutsüklit – alates ostust ja määramisest kuni kasutuselt kõrvaldamiseni – nii andmekeskuse riiulites kui ka tagakontori keskkondades, sisseehitatud andmekeskuse visualiseerimisega riiulipaigutuste ja võimsuse planeerimiseks.

Ralph'i ise majutamine oma VPS-is annab sinu IT-meeskonnale ühtse tõeallika riistvara inventuuri, tarkvaralitsentside, lepingute ja tugilepingute kohta ilma varapõhiste liitumistasudeta. Põhjalik REST API muudab Ralph'i integreerimise olemasolevate piletisüsteemide, seiresüsteemide ja hankesüsteemidega lihtsaks.