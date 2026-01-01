ViewTube on avatud lähtekoodiga, privaatsust austav alternatiivne esiots YouTube'ile. See võimaldab sul otsida, vaadata ja kanaleid jälgida puhta ja moodsa liidese kaudu, mis vahendab videote andmeid, nii et YouTube ei näe kunagi sinu IP-aadressi, brauseri sõrmejälge ega vaatamisajalugu. Ehitatud Invidious ja Piped API-de peale, ühendab see lihvitud Vue-põhise pleieri SponsorBlocki segmendi vahelejätmise ja DeArrow pisipiltide puhastamisega.

ViewTube'i ise majutamine oma VPS-is annab sulle isikliku, reklaamivaba YouTube'i kogemuse, mida sa täielikult kontrollid. Kohalik kontosüsteem salvestab sinu tellimused, ajaloo ja esitusloendid sinu enda MongoDB andmebaasi Google'i konto asemel, samal ajal kui Redis hoiab vastused kiired. RSS-stiilis kanalite jälgimine võimaldab sul loojatega kursis olla ilma kunagi youtube.com-i avamata.