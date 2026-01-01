Paigalda ViewTube ühe klõpsuga paigaldusena.
Elegantne, privaatsussõbralik alternatiivne YouTube'i kasutajaliides videote vaatamiseks ja tellimuste haldamiseks ilma reklaamide või jälgimiseta.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ViewTube
ViewTube on avatud lähtekoodiga, privaatsust austav alternatiivne esiots YouTube'ile. See võimaldab sul otsida, vaadata ja kanaleid jälgida puhta ja moodsa liidese kaudu, mis vahendab videote andmeid, nii et YouTube ei näe kunagi sinu IP-aadressi, brauseri sõrmejälge ega vaatamisajalugu. Ehitatud Invidious ja Piped API-de peale, ühendab see lihvitud Vue-põhise pleieri SponsorBlocki segmendi vahelejätmise ja DeArrow pisipiltide puhastamisega.
ViewTube'i ise majutamine oma VPS-is annab sulle isikliku, reklaamivaba YouTube'i kogemuse, mida sa täielikult kontrollid. Kohalik kontosüsteem salvestab sinu tellimused, ajaloo ja esitusloendid sinu enda MongoDB andmebaasi Google'i konto asemel, samal ajal kui Redis hoiab vastused kiired. RSS-stiilis kanalite jälgimine võimaldab sul loojatega kursis olla ilma kunagi youtube.com-i avamata.
ViewTube peamised omadused
Ei reklaame ega jälgimist
Videod voogesitatakse läbi sinu enda serveri, seega puuduvad eelreklaamid ja vahepealsed reklaamid ning YouTube ei näe kunagi sinu IP-aadressi ega brauseri sõrmejälge.
Tellimused ilma Google'ita
Loo kohalik konto kanalite jälgimiseks, esitusloendite loomiseks ja ajaloo jälgimiseks — kõik salvestatakse sinu enda andmebaasi, mitte Google'i kontole.
SponsorBlock ja DeArrow
Jäta automaatselt vahele sponsorite segmendid, sissejuhatused ja enesereklaamid ning asenda klikkbait-pisipildid ja pealkirjad ühiselt loodud alternatiividega.
Moodne videopleier
Lihvitud Vue-põhine pleier toetab kvaliteedi ja koodeki valikut, taasesituse kiirust, teatrirežiimi ja kiirklahve.
Invidious ja Piped
Hangib andmeid mitme Invidiousi ja Pipedi taustaprogrammi kaudu, lülitudes automaatselt varuvariandile eksemplaride vahel, et tagada usaldusväärne taasesitus.
Miks kasutada ViewTube Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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