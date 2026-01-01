Paigaldage PicoClaw ühe klõpsuga.
Ülimalt kerge AI assistent, mis on kirjutatud Go keeles, natiivse MCP toega ja 30+ LLM pakkuja integratsiooniga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada PicoClaw
PicoClaw on iseseisev avatud lähtekoodiga AI-assistent, mille algatas Sipeed ja mis on täielikult Go keeles nullist kirjutatud. Projekt ehitati uuesti üles isekäivitamise protsessi kaudu — AI-agent ise juhtis arhitektuuri migratsiooni ja koodi optimeerimist — luues ühe staatilise binaarfaili, mis käivitub vähem kui sekundiga ja töötab ühel protsessori tuumal.
Disainitud olema pisike, kiire ja kõikjale juurutatav, käitab PicoClaw samu töökoormusi nagu palju raskemad agendi raamistikud, tarbides samal ajal umbes 10 MB RAM-i. Käivitaja ise majutamine VPS-is annab sulle brauseripõhise konsooli, püsiva konfiguratsiooni ja pikaajaliselt töötava lüüsi, mis ühendab sinu valitud LLM-i Telegrami, Discordi, Matrixi, WeChati ja mis tahes MCP serveriga, millele sa selle suunad.
PicoClaw peamised omadused
Ülimadal maht
Põhimälu kasutus alla 10 MB ja alla sekundi käivitusajad tähendavad, et üks VPS saab majutada PicoClawi koos sinu ülejäänud süsteemiga ilma mõõdetava lisakoormuseta.
Veebikonsooli käivitaja
Brauseripõhine käivitaja pordil 18800 juhendab sind läbi pakkuja, kanali ja lüüsi seadistamise, ilma et peaksid JSON-faile käsitsi muutma.
Sisseehitatud MCP tugi
Esmaklassiline Model Context Protocol integratsioon võimaldab sul ühendada mis tahes MCP serveri agentide võimekuse laiendamiseks ilma kohandatud pistikprogramme kirjutamata.
30+ LLM pakkujat
Kasuta OpenAI-d, Anthropicut, Geminit, OpenRouterit, AWS Bedrocki, Azure'i, Kimi, Minimaxi ja palju muud ühe model_list konfiguratsiooni kaudu.
Mitmekanaliline lüüs
Pikaajaline värav teeb sinu agendi kättesaadavaks läbi Telegrami, Discordi, Matrixi, IRC, WeChai ja WeComi ühest juurutusest.
Nutikas mudeli marsruutimine
Reeglipõhine marsruutimine saadab lihtsaid päringuid kergetele mudelitele ja keerulisi lipulaevade mudelitele, vähendades API kulu kvaliteeti kahjustamata.
Miks kasutada PicoClaw Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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