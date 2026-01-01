PicoClaw on iseseisev avatud lähtekoodiga AI-assistent, mille algatas Sipeed ja mis on täielikult Go keeles nullist kirjutatud. Projekt ehitati uuesti üles isekäivitamise protsessi kaudu — AI-agent ise juhtis arhitektuuri migratsiooni ja koodi optimeerimist — luues ühe staatilise binaarfaili, mis käivitub vähem kui sekundiga ja töötab ühel protsessori tuumal.

Disainitud olema pisike, kiire ja kõikjale juurutatav, käitab PicoClaw samu töökoormusi nagu palju raskemad agendi raamistikud, tarbides samal ajal umbes 10 MB RAM-i. Käivitaja ise majutamine VPS-is annab sulle brauseripõhise konsooli, püsiva konfiguratsiooni ja pikaajaliselt töötava lüüsi, mis ühendab sinu valitud LLM-i Telegrami, Discordi, Matrixi, WeChati ja mis tahes MCP serveriga, millele sa selle suunad.