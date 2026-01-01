Pterodactyl on juhtiv avatud lähtekoodiga mänguserverite halduspaneel, mida usaldavad majutusettevõtted ja mängukogukonnad üle maailma. Iga mänguserver töötab oma Docker konteineris, vältides ressursikonflikte ja takistades kompromiteeritud serveril mõjutamast teisi samal masinal. Moodne Reacti-põhine liides annab serveriomanikele reaalajas konsooli ligipääsu, failihalduse, varundamise ajastamise ja ressursside jälgimise.

Pterodactyli ise majutamine välistab hallatavate majutusplatvormide poolt võetavad serveripõhised tasud ja annab administraatoritele täieliku kontrolli brändingu, autentimise integratsioonide ja toetamata mängude kohandatud munade üle. See juurutus hõlmab paneeli koos MariaDB ja Redisega — Wings tuleb paigaldada eraldi sõlmedesse, kus mänguserverid hakkavad tööle.