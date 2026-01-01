Juuruta Pterodactyl ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga mänguserveri halduspaneel Docker isolatsiooni, reaalajas konsooli ja sadade mängude toega.
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Millega saab ehitada Pterodactyl
Pterodactyl on juhtiv avatud lähtekoodiga mänguserverite halduspaneel, mida usaldavad majutusettevõtted ja mängukogukonnad üle maailma. Iga mänguserver töötab oma Docker konteineris, vältides ressursikonflikte ja takistades kompromiteeritud serveril mõjutamast teisi samal masinal. Moodne Reacti-põhine liides annab serveriomanikele reaalajas konsooli ligipääsu, failihalduse, varundamise ajastamise ja ressursside jälgimise.
Pterodactyli ise majutamine välistab hallatavate majutusplatvormide poolt võetavad serveripõhised tasud ja annab administraatoritele täieliku kontrolli brändingu, autentimise integratsioonide ja toetamata mängude kohandatud munade üle. See juurutus hõlmab paneeli koos MariaDB ja Redisega — Wings tuleb paigaldada eraldi sõlmedesse, kus mänguserverid hakkavad tööle.
Pterodactyl peamised omadused
Docker isolatsioon
Iga mänguserver töötab oma konteineris, vältides ressursside konflikte ja hoides hostisüsteemi turvalisena, isegi kui server on kompromiteeritud.
Reaalajas konsool
WebSocket-põhine veebikonsool annab mängijatele ja administraatoritele reaalajas juurdepääsu serveri väljundile ja käskudele otse brauserist.
Automaatsed varukoopiad
Sisseehitatud varundamise ajastamine salvestab serveri hetktõmmised S3-ühilduvasse salvestusruumi, kaitstes mängumaailma andmeid ilma käsitsi sekkumiseta.
Mitmesõlmeline skaleerimine
Halda mänguservereid, mis on jaotatud mitme füüsilise masina vahel, ühest paneelist, skaleerides võimsust Wings-sõlmi lisades vastavalt nõudluse kasvule.
Kogukonna munad
Sajad kogukonna panustatud munad hõlmavad Minecrafti, Rusti, ARKi, Counter-Strike'i ja palju muud — juuruta mis tahes toetatud mäng sekunditega.
Miks kasutada Pterodactyl Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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