See peata Kodi juurutus käitab püsivat meediakogu serverit ilma ekraanita, võimaldades mitmel Kodi kliendil sinu võrgus jagada ühte tsentraliseeritud MariaDB-põhist andmebaasi. Selle asemel, et iga Kodi eksemplar haldaks oma eraldi kogu, ühenduvad kõik kliendid jagatud andmebaasiga ühtse vaatamisajaloo, hinnangute ja metaandmete jaoks. Sisseehitatud veebiliides võimaldab sul hallata meediaallikaid, käivitada kogu skaneerimisi ja installida lisasid mis tahes brauserist.

Isemajutus VPS-il muudab sinu jagatud Kodi kogu alati kättesaadavaks igale kliendile sinu võrgus, olenemata sellest, kas mõni teine masin töötab. Ühenda oma teised Kodi paigaldused juurutuse andmebaasi ja veebiliidese portidega, et alustada oma kogu jagamist.