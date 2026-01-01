Kodi ühe klõpsuga paigaldamine.
Headless Kodi meediateegi server meediaandmebaasi tsentraliseerimiseks ja jagamiseks mitme Kodi eksemplari vahel.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Kodi
See peata Kodi juurutus käitab püsivat meediakogu serverit ilma ekraanita, võimaldades mitmel Kodi kliendil sinu võrgus jagada ühte tsentraliseeritud MariaDB-põhist andmebaasi. Selle asemel, et iga Kodi eksemplar haldaks oma eraldi kogu, ühenduvad kõik kliendid jagatud andmebaasiga ühtse vaatamisajaloo, hinnangute ja metaandmete jaoks. Sisseehitatud veebiliides võimaldab sul hallata meediaallikaid, käivitada kogu skaneerimisi ja installida lisasid mis tahes brauserist.
Isemajutus VPS-il muudab sinu jagatud Kodi kogu alati kättesaadavaks igale kliendile sinu võrgus, olenemata sellest, kas mõni teine masin töötab. Ühenda oma teised Kodi paigaldused juurutuse andmebaasi ja veebiliidese portidega, et alustada oma kogu jagamist.
Kodi peamised omadused
Tsentraliseeritud meediateek
Majuta jagatud MariaDB-põhine meediateek, millega kõik sinu Kodi kliendid ühenduvad, välistades dubleeritud teegid ja hoides vaatamisajalugu sünkroonis.
Brauseripõhine haldamine
Seadista meediaallikaid, skanni uut sisu ja halda lisasid Kodi veebiliidese kaudu, ilma füüsilist ekraani vajamata.
Ühtne vaatamisajalugu
Kõik ühendatud Kodi kliendid jagavad sama vaatamise edenemist, hindeid ja metaandmeid, nii et saad sisu jätkata mis tahes seadmest.
Alati aktiivne raamatukogu server
VPS-is töötamine hoiab sinu teegiserveri ööpäevaringselt kättesaadavana, isegi siis, kui personaalarvutid või meediamängijad on välja lülitatud.
Lisandmoodulite haldamine
Paigalda ja halda Kodi lisandmooduleid eemalt veebiliidese kaudu, laiendades funktsionaalsust ilma otsese juurdepääsuta konteinerile.
Miks kasutada Kodi Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.