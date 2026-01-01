Vince Analytics on kerge, ise majutatav veebianalüütika server, mis on ehitatud üksikisikutele ja väikestele meeskondadele, kes soovivad täielikku kontrolli oma külastajate andmete üle. See ei vaja välist andmebaasi, tarnitakse ühe binaarfailina ja salvestab kõik lokaalselt — muutes selle hõlpsasti käitatavaks mis tahes VPS-il ilma keeruka seadistuseta.

Vince ühildub Plausible Analyticsi jälgimisskriptidega, nii et saad olemasolevaid saite üle viia ilma oma esiotsa koodi muutmata. See jälgib lehevaatamisi, unikaalseid külastajaid, suunajaid ja kohandatud sündmusi, jäädes samal ajal täielikult GDPR-i, CCPA ja PECR-i nõuetele vastavaks — küpsiseid pole vaja.