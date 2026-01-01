Paigaldage Vince Analytics ühe klõpsuga.
Privaatsussõbralik, isemajutatav veebianalüüsi platvorm, mis on Google Analyticsi otseasendus.
Valige VPS-pakett Vince Analytics jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Vince Analytics
Vince Analytics on kerge, ise majutatav veebianalüütika server, mis on ehitatud üksikisikutele ja väikestele meeskondadele, kes soovivad täielikku kontrolli oma külastajate andmete üle. See ei vaja välist andmebaasi, tarnitakse ühe binaarfailina ja salvestab kõik lokaalselt — muutes selle hõlpsasti käitatavaks mis tahes VPS-il ilma keeruka seadistuseta.
Vince ühildub Plausible Analyticsi jälgimisskriptidega, nii et saad olemasolevaid saite üle viia ilma oma esiotsa koodi muutmata. See jälgib lehevaatamisi, unikaalseid külastajaid, suunajaid ja kohandatud sündmusi, jäädes samal ajal täielikult GDPR-i, CCPA ja PECR-i nõuetele vastavaks — küpsiseid pole vaja.
Vince Analytics peamised omadused
Küpsiseid pole vaja
Vince jälgib külastajaid ilma küpsisteta ega isiklike identifikaatoriteta, hoides teie saidi koheselt täielikult vastavuses GDPR-i, CCPA ja PECR-iga.
Plausible-ühilduvad skriptid
Lisa sama jälgimisskript, mida kasutatakse Plausible Analyticsi jaoks, ja suuna see oma Vince'i eksemplarile — migreerimisel pole vaja esiotsa muudatusi.
Null välised sõltuvused
Kogu platvorm tarnitakse ühe binaarfailina koos sisseehitatud andmebaasiga, seega pole midagi lisaks installida, konfigureerida ega hooldada.
Piiramatult saite ja sündmusi
Lisa nii palju veebilehti, kui sinu VPS-i ressursid võimaldavad, ja kogu nii palju sündmusi, kui vajad — kunstlikke plaanipõhiseid piiranguid ei ole.
Avalikud ja jagatud töölauad
Jaga analüüsi armatuurlaudu avalikult või unikaalsete parooliga kaitstud linkide kaudu, andes huvigruppidele juurdepääsu oma administraatorikontot paljastamata.
Miks kasutada Vince Analytics Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.