Juuruta Firefly III ühe klõpsuga paigaldus.
Võta täielik kontroll oma isiklike finantside üle turvalise, ise majutatud kahekordse kirjendamise raamatupidamissüsteemiga.
Valige VPS-pakett Firefly III jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Firefly III
Firefly III on isikliku rahanduse haldamise ise majutatud lahenduste kuldstandard. See pakub põhjalikku platvormi oma sissetulekute, kulude ja eelarvete jälgimiseks professionaalse raamatupidamistarkvara täpsusega. Kahekordse kirjendamise raamatupidamissüsteem salvestab iga tehingu täieliku allika ja sihtkoha kontekstiga, luues täpse pearaamatu, mida saad igal ajal auditeerida.
Majutades ise oma VPS-il, välistad riski jagada tundlikke finantsandmeid kolmandate osapoolte koondajatega, tagades, et sinu netoväärtus, kulutamisharjumused ja kontojäägid jäävad rangelt konfidentsiaalseks, ilma liitumistasudeta ja andmekaevandamiseta.
Firefly III peamised omadused
Kahekordne kirjendamine
Tagada finantsiline täpsus professionaalse süsteemiga, mis jälgib iga senti mitme konto vahel.
Täpsem eelarvestamine
Määra keerulised kuu- või aastaeelarved ja saad visuaalseid indikaatoreid, kui lähened oma piiridele.
Automaatika reeglid
Säästa aega, luues kohandatud reegleid, mis kategoriseerivad ja sildistavad tehinguid automaatselt kirjelduste või summade alusel.
Üksikasjalik aruandlus
Loo sisukad diagrammid ja graafikud, et visualiseerida oma netoväärtust, kulutamisharjumusi ja finantsilist kasvu aja jooksul.
Miks kasutada Firefly III Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.