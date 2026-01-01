Firefly III on isikliku rahanduse haldamise ise majutatud lahenduste kuldstandard. See pakub põhjalikku platvormi oma sissetulekute, kulude ja eelarvete jälgimiseks professionaalse raamatupidamistarkvara täpsusega. Kahekordse kirjendamise raamatupidamissüsteem salvestab iga tehingu täieliku allika ja sihtkoha kontekstiga, luues täpse pearaamatu, mida saad igal ajal auditeerida.

Majutades ise oma VPS-il, välistad riski jagada tundlikke finantsandmeid kolmandate osapoolte koondajatega, tagades, et sinu netoväärtus, kulutamisharjumused ja kontojäägid jäävad rangelt konfidentsiaalseks, ilma liitumistasudeta ja andmekaevandamiseta.