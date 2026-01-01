Paigalda VueTorrent ühe klõpsuga.
Moodne Vue.js veebiliides qBittorrenti jaoks, poleeritud mobiilisõbraliku disaini ja rikaste torrentihaldusfunktsioonidega.
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Millega saab ehitada VueTorrent
VueTorrent on avatud lähtekoodiga veebiliidese asendus qBittorrentile, mille on loonud aktiivne kaastöötajate kogukond Vue 3 ja Vuetify abil. See asendab vananenud qBittorrenti vaikeliidese kiire, tundliku ühe lehe rakendusega, mis on loodud tunduma loomulik nii lauaarvuti brauserites kui ka mobiilseadmetes, sealhulgas paigaldatav progressiivse veebirakendusena (Progressive Web App).
See juurutus koondab VueTorrenti LinuxServeri qBittorrenti pildiga ametlikult toetatud Docker modi kaudu, nii et üks konteiner sisaldab nii BitTorrenti mootorit kui ka kaasaegset liidest. Isemajutus VPS-is pakub pidevat jagamist (seeding), andmekeskuse ribalaiust ja täielikku ühilduvust arr-automaatikakomplektiga standardse qBittorrenti WebAPI kaudu.
VueTorrent peamised omadused
Vue 3 Veebi kasutajaliides
Üheleheline liides, mis on ehitatud Vue 3 ja Vuetify peale, asendab aegunud vaikimisi qBittorrenti kasutajaliidese sujuva navigeerimise ja reaalajas uuendustega.
Mobiilne ja PWA-valmis
Kohanduv paigutus töötab telefonides ja tahvelarvutites ning seda saab installida progressiivse veebirakendusena, pakkudes loomulikku kasutuskogemust.
Heledad ja tumedad teemad
Sisseehitatud heledad ja tumedad teemad koos konfigureeritavate juhtpaneeli veergudega võimaldavad sul kohandada, millised torrenti omadused on ühe pilguga nähtavad.
Klaviatuuri otseteed
Esmaklassilised kiirklahvid, sh mitmikvalik, otsingu fookus ja dialoogi sulgemine, kiirendavad igapäevast torrentide haldamist.
Täielik qBittorrent API
Kasutab standardset qBittorrent WebAPI-t, nii et Sonarr, Radarr, Lidarr ja muud arr-tööriistad töötavad ilma igasuguse lisakonfiguratsioonita.
Komplekteeritud taustaprogramm
Tarnitakse Docker modina LinuxServer qBittorrenti peal, nii et üks konteiner pakub nii torrenti mootorit kui ka moodsat kasutajaliidest.
Miks kasutada VueTorrent Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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