Kuni 69% allahindlust VueTorrent tootele

Paigalda VueTorrent ühe klõpsuga.

Moodne Vue.js veebiliides qBittorrenti jaoks, poleeritud mobiilisõbraliku disaini ja rikaste torrentihaldusfunktsioonidega.

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Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49/kuus
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30-päevane rahatagastuse garantii
Paigalda VueTorrent ühe klõpsuga.

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69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99
7,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99
7,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada VueTorrent

VueTorrent on avatud lähtekoodiga veebiliidese asendus qBittorrentile, mille on loonud aktiivne kaastöötajate kogukond Vue 3 ja Vuetify abil. See asendab vananenud qBittorrenti vaikeliidese kiire, tundliku ühe lehe rakendusega, mis on loodud tunduma loomulik nii lauaarvuti brauserites kui ka mobiilseadmetes, sealhulgas paigaldatav progressiivse veebirakendusena (Progressive Web App).

See juurutus koondab VueTorrenti LinuxServeri qBittorrenti pildiga ametlikult toetatud Docker modi kaudu, nii et üks konteiner sisaldab nii BitTorrenti mootorit kui ka kaasaegset liidest. Isemajutus VPS-is pakub pidevat jagamist (seeding), andmekeskuse ribalaiust ja täielikku ühilduvust arr-automaatikakomplektiga standardse qBittorrenti WebAPI kaudu.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

VueTorrent peamised omadused

Vue 3 Veebi kasutajaliides

Üheleheline liides, mis on ehitatud Vue 3 ja Vuetify peale, asendab aegunud vaikimisi qBittorrenti kasutajaliidese sujuva navigeerimise ja reaalajas uuendustega.

Mobiilne ja PWA-valmis

Kohanduv paigutus töötab telefonides ja tahvelarvutites ning seda saab installida progressiivse veebirakendusena, pakkudes loomulikku kasutuskogemust.

Heledad ja tumedad teemad

Sisseehitatud heledad ja tumedad teemad koos konfigureeritavate juhtpaneeli veergudega võimaldavad sul kohandada, millised torrenti omadused on ühe pilguga nähtavad.

Klaviatuuri otseteed

Esmaklassilised kiirklahvid, sh mitmikvalik, otsingu fookus ja dialoogi sulgemine, kiirendavad igapäevast torrentide haldamist.

Täielik qBittorrent API

Kasutab standardset qBittorrent WebAPI-t, nii et Sonarr, Radarr, Lidarr ja muud arr-tööriistad töötavad ilma igasuguse lisakonfiguratsioonita.

Komplekteeritud taustaprogramm

Tarnitakse Docker modina LinuxServer qBittorrenti peal, nii et üks konteiner pakub nii torrenti mootorit kui ka moodsat kasutajaliidest.

Miks kasutada VueTorrent Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

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30-päevane raha tagasi garantii

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