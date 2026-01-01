VueTorrent on avatud lähtekoodiga veebiliidese asendus qBittorrentile, mille on loonud aktiivne kaastöötajate kogukond Vue 3 ja Vuetify abil. See asendab vananenud qBittorrenti vaikeliidese kiire, tundliku ühe lehe rakendusega, mis on loodud tunduma loomulik nii lauaarvuti brauserites kui ka mobiilseadmetes, sealhulgas paigaldatav progressiivse veebirakendusena (Progressive Web App).

See juurutus koondab VueTorrenti LinuxServeri qBittorrenti pildiga ametlikult toetatud Docker modi kaudu, nii et üks konteiner sisaldab nii BitTorrenti mootorit kui ka kaasaegset liidest. Isemajutus VPS-is pakub pidevat jagamist (seeding), andmekeskuse ribalaiust ja täielikku ühilduvust arr-automaatikakomplektiga standardse qBittorrenti WebAPI kaudu.