Vikunja on ise majutatav ülesannete ja projektide haldamise rakendus, mis toetab mitut vaaterežiimi, sealhulgas loendit, Kanbani tahvlit, Ganti diagrammi ja tabelit. See pakub hierarhilist projektide pesastamist, ülesannete määramist, tähtaegu, meeldetuletusi, silte ja failimanuseid täielikuks ülesannete haldamiseks ühes tööriistas.

Vikunja ise majutamine VPS-is hoiab kõik sinu ülesanded ja projektiandmed privaatsena ilma kasutajapõhiste liitumistasudeta. CalDAV-sünkroonimine toob ülesanded kalendrirakendustesse, mobiilisõbralik liides töötab igas seadmes ning meeskonnatöö jagamine rollipõhiste õigustega toetab nii isiklikku kui ka koostööpõhist kasutust.