Vikunja paigaldamine ühe klõpsuga.
Ise majutatud avatud lähtekoodiga ülesannete haldur koos loendi-, Kanbani-, Gantti- ja tabelivaadetega, meeskonnatöö ja CalDAV sünkroonimisega.
Valige VPS-pakett Vikunja jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Vikunja
Vikunja on ise majutatav ülesannete ja projektide haldamise rakendus, mis toetab mitut vaaterežiimi, sealhulgas loendit, Kanbani tahvlit, Ganti diagrammi ja tabelit. See pakub hierarhilist projektide pesastamist, ülesannete määramist, tähtaegu, meeldetuletusi, silte ja failimanuseid täielikuks ülesannete haldamiseks ühes tööriistas.
Vikunja ise majutamine VPS-is hoiab kõik sinu ülesanded ja projektiandmed privaatsena ilma kasutajapõhiste liitumistasudeta. CalDAV-sünkroonimine toob ülesanded kalendrirakendustesse, mobiilisõbralik liides töötab igas seadmes ning meeskonnatöö jagamine rollipõhiste õigustega toetab nii isiklikku kui ka koostööpõhist kasutust.
Vikunja peamised omadused
Mitmed vaaterežiimid
Vaheta loendi, Kanbani tahvli, Gantti ajajoone ja tabelvaadete vahel, et töötada ülesannetega vormingus, mida eelistad.
Meeskonna koostöö
Jaga projekte meeskonnakaaslastega, kasutades rollipõhiseid õigusi vaatamiseks, muutmiseks ja ülesannete määramiseks.
CalDAV sünkroonimine
Sünkrooni ülesanded ja tähtajad mis tahes kalendrirakendusega, mis toetab CalDAV-i, sealhulgas Apple Calendar ja Thunderbird.
Meeldetuletused ja teavitused
Sea ülesannete meeldetuletused e-posti või tõukemärguannetega, et püsida tähtaegadega kursis ilma rakendust käsitsi kontrollimata.
Hierarhilised projektid
Korralda tööd pesastatud projektideks ja allprojektideks, et peegeldada keerulisi meeskonna- või organisatsioonistruktuure.
Miks kasutada Vikunja Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.