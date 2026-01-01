Homer on kerge, avatud lähtekoodiga armatuurlaud, mis muudab sinu ise majutatud teenuste kogu puhtaks ja organiseeritud koduleheks. Täielikult ühe YAML-faili kaudu konfigureeritav, ei vaja see andmebaasi ega taustaprogrammi — vaid käputäis ridu, et luua lihvitud portaal igale sinu serveris olevale rakendusele. Konfiguratsioonifaili muudatused jõustuvad koheselt lehe värskendamisel, seega on sinu armatuurlaua haldamine vaevatu.

Homeri ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sinu armatuurlaud jääb privaatseks, laeb staatilistest failidest koheselt ja seda saab piiramatult kohandada. PWA toega installitakse see mobiilseadmetesse nagu natiivrakendus, pakkudes sulle ja sinu meeskonnale kiiret juurdepääsu kõikidele sinu teenustele kõikjalt.