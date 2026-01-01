Juurutage Homer ühe klõpsuga paigaldus.
Ülimalt lihtne staatiline juhtpaneel kõigi sinu ise majutatud teenuste koondamiseks ühele kaunisse avalehele.
Valige VPS-pakett Homer jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Homer
Homer on kerge, avatud lähtekoodiga armatuurlaud, mis muudab sinu ise majutatud teenuste kogu puhtaks ja organiseeritud koduleheks. Täielikult ühe YAML-faili kaudu konfigureeritav, ei vaja see andmebaasi ega taustaprogrammi — vaid käputäis ridu, et luua lihvitud portaal igale sinu serveris olevale rakendusele. Konfiguratsioonifaili muudatused jõustuvad koheselt lehe värskendamisel, seega on sinu armatuurlaua haldamine vaevatu.
Homeri ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sinu armatuurlaud jääb privaatseks, laeb staatilistest failidest koheselt ja seda saab piiramatult kohandada. PWA toega installitakse see mobiilseadmetesse nagu natiivrakendus, pakkudes sulle ja sinu meeskonnale kiiret juurdepääsu kõikidele sinu teenustele kõikjalt.
Homer peamised omadused
YAML konfiguratsioon
Määra kogu oma armatuurlaud ühesainsas config.yml failis — andmebaasi, taustaprogrammi ega taaskäivitusi pole vaja muudatuste nägemiseks.
Nutikad teenuskaardid
Kuva oma teenuste reaalajas olekunäidikud, mis näitavad esimesel pilgul, kas need on otse juhtpaneelilt kättesaadavad.
Hägune otsing
Leia kiiresti mis tahes teenus või link sisseehitatud hägusa otsingu ja kiirklahvide abil kiireks, klaviatuuripõhiseks navigeerimiseks.
PWA tugi
Installi Homer progressiivse veebirakendusena mis tahes seadmesse kiireks, järjehoidjateta juurdepääsuks oma ise majutatud teenustele.
Teema kohandamine
Vali kogukonna teemade hulgast, nagu Catppuccin ja Dracula, või kirjuta oma CSS-i ülekirjutused, mis sobivad iga stiiliga.
Miks kasutada Homer Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.