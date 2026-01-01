SmokePing on pikaajaline latentsuse monitor, mis uurib sihtmärke regulaarsete intervallidega ja esitab tulemused suitsuste RRD graafikutena, kus mediaani ümber olev värviriba visualiseerib lühidalt värinat ja pakettide kadu. Loodud Tobias Oetikeri (MRTG ja RRDtool autor) poolt, on see olnud de facto võrgu kättesaadavuse tööriist ISP-dele, majutusteenuse pakkujatele ja kodulaboritele üle kahekümne aasta.

SmokePingi ise majutamine oma VPS-is annab sulle püsiva vaatepunkti mõõtmaks, kuidas fikseeritud asukoht näeb ülejäänud internetti — kasulik ISP probleemide diagnoosimiseks, transiidipakkujate võrdlemiseks, SLA vastavuse jälgimiseks kaugetel saitidel ja pikaajalise ülevaate hoidmiseks sinu teenuste kättesaadavusest. Rakendus tarnitakse püsivate mahtudega nii konfiguratsiooni kui ka ajaloolise RRD andmebaasi jaoks.