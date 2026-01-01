Juurutage SmokePing ühe klõpsuga paigaldusena.
Pikaajaline latentsuse ja paketikao monitor, mis visualiseerib võrgu kõikumist ja kättesaadavust suitsuste RRD graafikutena.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada SmokePing
SmokePing on pikaajaline latentsuse monitor, mis uurib sihtmärke regulaarsete intervallidega ja esitab tulemused suitsuste RRD graafikutena, kus mediaani ümber olev värviriba visualiseerib lühidalt värinat ja pakettide kadu. Loodud Tobias Oetikeri (MRTG ja RRDtool autor) poolt, on see olnud de facto võrgu kättesaadavuse tööriist ISP-dele, majutusteenuse pakkujatele ja kodulaboritele üle kahekümne aasta.
SmokePingi ise majutamine oma VPS-is annab sulle püsiva vaatepunkti mõõtmaks, kuidas fikseeritud asukoht näeb ülejäänud internetti — kasulik ISP probleemide diagnoosimiseks, transiidipakkujate võrdlemiseks, SLA vastavuse jälgimiseks kaugetel saitidel ja pikaajalise ülevaate hoidmiseks sinu teenuste kättesaadavusest. Rakendus tarnitakse püsivate mahtudega nii konfiguratsiooni kui ka ajaloolise RRD andmebaasi jaoks.
SmokePing peamised omadused
Suitsused RRD graafikud
Kuvage mediaanlatentsus värvilise ribaga, mis näitab variatsiooni ja pakettide kadu ühel pildil, muutes värina ja pingelangused koheselt nähtavaks.
Mitmed sonditüübid
Kombineeri ICMP pingi, TCP pingi, DNS-i, HTTP, FPing-i ja Curl-i sondid ühes instantsis, et jälgida koos võrguteid ja rakenduste kättesaadavust.
Hierarhilised eesmärgid
Rühmita sihtmärgid puustruktuuriga jaotisteks, et armatuurlauad püsiksid loetavad, kui jälgid paljusid hoste üle piirkondade, saitide või teenusepakkujate.
Lävehoiatused
Käivitab e-posti või skriptipõhised hoiatused, kui sihtmärk ületab konfigureeritavad kadu- või latentsusläved püsivalt.
Juht-/alluvsondid
Käivita täiendavad SmokePing sõlmed alluvatena kaugetes vaatluspunktides ja koonda nende tulemused pealiideses mitme asukoha jälgimiseks.
Pikaajaline säilitamine
Round-robin RRD andmebaasid hoiavad igapäevaseid, iganädalasi, igakuiseid ja iga-aastaseid vaateid pideva kettakasutusega, mis on ideaalsed pikaajaliste halvenemiste märkamiseks.
Miks kasutada SmokePing Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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