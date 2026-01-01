XBackBone'i paigaldamine ühe klõpsuga.
Ise majutatud kergekaaluline faili- ja ekraanipiltide jagamise server täieliku ShareX-i, ScreenCloudi ja Flameshoti toega.
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Millega saab ehitada XBackBone
XBackBone on kergekaaluline PHP failihaldur ja pildimajutus, mis on loodud populaarse ShareX üleslaadimise töövoo ümber. Lohista ekraanipilt või fail ShareX-i (või ScreenCloud-i, Flameshot-i või mis tahes ühilduvasse klienti) ja XBackBone majutab selle koheselt jagatava lühikese URL-i taha — koos markdowni eelvaate, toorteksti renderdamise, galerii vaate ja sisseehitatud kasutajapõhiste kvootidega.
XBackBone'i isemajutamine VPS-il asendab kommertspildimajutusteenused ja pastebin-teenused infrastruktuuriga, mida sa täielikult kontrollid. Mitme kasutaja kontod, rollipõhised õigused ja sisseehitatud OAuth integratsioon muudavad selle sobivaks nii üksikisikutele kui ka väikestele meeskondadele, kes soovivad privaatset ekraanipiltide ja failide üleslaadimise lõpp-punkti.
XBackBone peamised omadused
ShareX'i sisseehitatud üleslaadimised
Lohista failid ShareX-i, ScreenCloud-i või Flameshot-i ja XBackBone majutab need koheselt standardse üleslaadimise API kaudu.
Galerii ja eelvaated
Brauseri galeriivaade automaatselt loodud pisipiltidega, lisaks reasisene renderdamine piltide, video, heli ja Markdowni sisu jaoks.
Mitmekasutaja kontod
Kasutajapõhised kontod rollipõhiste õiguste ja individuaalsete kvootidega võimaldavad meeskondadel või peredel jagada ühte serverit ilma teekide segunemiseta.
Avalikud ja privaatsed lingid
Iga üleslaadimine loob lühikese URL-i valikulise paroolikaitse, aegumise ja ühekordse juurdepääsu režiimidega tundliku sisu jaoks.
OAuth ja SSO tugi
Sisseehitatud OAuth-integratsioon Google'i, Discordi ja GitLabi-ga välistab eraldi kontohalduse meeskondadele, kes neid platvorme juba kasutavad.
Miks kasutada XBackBone Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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