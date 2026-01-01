XBackBone on kergekaaluline PHP failihaldur ja pildimajutus, mis on loodud populaarse ShareX üleslaadimise töövoo ümber. Lohista ekraanipilt või fail ShareX-i (või ScreenCloud-i, Flameshot-i või mis tahes ühilduvasse klienti) ja XBackBone majutab selle koheselt jagatava lühikese URL-i taha — koos markdowni eelvaate, toorteksti renderdamise, galerii vaate ja sisseehitatud kasutajapõhiste kvootidega.

XBackBone'i isemajutamine VPS-il asendab kommertspildimajutusteenused ja pastebin-teenused infrastruktuuriga, mida sa täielikult kontrollid. Mitme kasutaja kontod, rollipõhised õigused ja sisseehitatud OAuth integratsioon muudavad selle sobivaks nii üksikisikutele kui ka väikestele meeskondadele, kes soovivad privaatset ekraanipiltide ja failide üleslaadimise lõpp-punkti.