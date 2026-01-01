FusionAuth on kliendi identiteedi- ja juurdepääsuhalduse platvorm, mis on loodud spetsiaalselt arendajatele — iseseisvalt majutatav alternatiiv Auth0-le, Okta-le ja Cognitole, mis pakub OAuth 2.0, OpenID Connecti, SAML-i, sotsiaalseid sisselogimisi, mitmefaktorilist autentimist, paroolita sisselogimist ja põhjalikku REST API-t. Algselt ehitas Inversoft selle suure liiklusega tarbijarakenduste jaoks, see skaleerub ühest rentnikust miljonite kasutajateni samal juurutusel.

FusionAuthi iseseisev majutamine sinu VPS-is hoiab iga kasutajakonto, parooli räsi, OAuth-i tunnuse ja auditi logi sinu enda infrastruktuuris, selmet sõltuda kolmanda osapoole identiteedipakkujast, mis võiks muuta hinnakujundust või tingimusi. Kogukonna väljaanne on täiesti tasuta ja sisaldab põhilisi autentimis- ja autoriseerimisfunktsioone, mida kasutatakse enamikus tootmisjuurutustes.