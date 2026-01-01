Paigaldage FusionAuth ühe klõpsuga.
Ise majutatud kliendi identiteedi ja juurdepääsu haldamise platvorm koos OAuth-i, SAML-i, sotsiaalse sisselogimise, MFA ja arendajakeskse API-ga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada FusionAuth
FusionAuth on kliendi identiteedi- ja juurdepääsuhalduse platvorm, mis on loodud spetsiaalselt arendajatele — iseseisvalt majutatav alternatiiv Auth0-le, Okta-le ja Cognitole, mis pakub OAuth 2.0, OpenID Connecti, SAML-i, sotsiaalseid sisselogimisi, mitmefaktorilist autentimist, paroolita sisselogimist ja põhjalikku REST API-t. Algselt ehitas Inversoft selle suure liiklusega tarbijarakenduste jaoks, see skaleerub ühest rentnikust miljonite kasutajateni samal juurutusel.
FusionAuthi iseseisev majutamine sinu VPS-is hoiab iga kasutajakonto, parooli räsi, OAuth-i tunnuse ja auditi logi sinu enda infrastruktuuris, selmet sõltuda kolmanda osapoole identiteedipakkujast, mis võiks muuta hinnakujundust või tingimusi. Kogukonna väljaanne on täiesti tasuta ja sisaldab põhilisi autentimis- ja autoriseerimisfunktsioone, mida kasutatakse enamikus tootmisjuurutustes.
FusionAuth peamised omadused
OAuth, OIDC ja SAML
Täielik OAuth 2.0, OpenID Connect ja SAML 2.0 server koos autoriseerimiskoodi, PKCE, seadme ja kliendi mandaatide autoriseerimisvoogudega kohe kasutusvalmis.
Sotsiaalne ja ettevõtte sisselogimine
Integreeritud sotsiaalne sisselogimine Google'i, Facebooki, GitHubi, Apple'i, Microsofti, LinkedIni ja Twitteri jaoks ning üldine OIDC ja SAML föderatsioon äriklientidele.
Mitmefaktoriline autentimine
TOTP autentimisrakendused, SMS, e-post ja FIDO2 WebAuthn pääsukoodid koos kohanduvate poliitikatega, mis kohanduvad riskisignaalide alusel.
Loomupäraselt mitmekasutaja
Eralda kasutajad, rakendused ja konfiguratsioonid eraldi rentnikesse SaaS-i mitme rentniku lahenduse, agentuuri klientide eraldamise või B2B partnerkontode jaoks.
Teemastatavad sisselogimislehed
Kohanda majutatud sisselogimis-, registreerimis- ja kontohalduslehti oma brändivärvide, logode ja tekstiga Mustache-malliredaktori kaudu.
REST API kõigele
Iga toiming administraatoriliideses on saadaval ka dokumenteeritud REST API ja spetsiaalsete klienditeekide kaudu Java, Node'i, Pythoni, Go ja teiste jaoks.
Miks kasutada FusionAuth Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.