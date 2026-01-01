Installeeri Hollama ühe klõpsuga.
Minimaalne veebiliides Ollama ja OpenAI mudelitega vestlemiseks, mis salvestab iga vestluse sinu brauserisse.
Valige VPS-pakett Hollama jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Hollama
Hollama on suurte keelemudelite jaoks keskendunud vestlusklient, mis ühendub otse sinu brauserist ühe või mitme Ollama serveri, OpenAI-ga ühilduva lõpp-punkti või mõlemaga korraga. Puudub keskne andmebaas, kontosüsteem ja telemeetria — sessioonid, viiped, seaded ja API võtmed asuvad kõik brauseri lokaalses salvestusruumis ega puuduta kunagi kasutajaliidest majutavat serverit.
Hollama ise majutamine virtuaalsel eraserveril (VPS) annab väikesele meeskonnale ühe, alati aktiivse URL-i privaatsete Ollama mudelite või jagatud OpenAI võtmetega suhtlemiseks, puhta redaktori-stiilis liidesega, mis on loodud pikkade viipade, arutlusmudelite ja koodirohkete vestluste jaoks.
Hollama peamised omadused
Ollama ja OpenAI
Ühendu kohalike Ollama serveritega, OpenAI-ga või mis tahes OpenAI-ga ühilduva lõpp-punktiga ja vaheta nende vahel ühe seansi jooksul.
Mitmeserveri tugi
Registreeri mitu Ollama ja OpenAI serverit korraga ning suuna iga seanss erinevasse taustaprogrammi, ilma rakendust ümber konfigureerimata.
Brauseri kohalik salvestusruum
Iga seanss, viip, säte ja API võti hoitakse brauseri kohalikus salvestusruumis, nii et vestlused ei asu kunagi VPS-is ega kolmanda osapoole serveris.
Toimetaja-tasemel viiped
Suured viipaväljad koodiredaktori funktsioonidega, Markdowni renderdamine, süntaksi esiletõstmine ja KaTeX-i matemaatiline notatsioon, mis on loodud tehniliseks tööks.
Põhjendus ja visioon
Esmaklassiline tugi mõtlemismudelitele ja nägemismudelitele pildisisenditega, ideaalne uuemate Ollama ja OpenAI väljalasete jaoks.
Import ja eksport
Varunda või teisalda seansse seadmete vahel sisseehitatud importimise ja eksportimise tööriistaga, nii et brauseri salvestusruum ei ole kunagi lukustatud.
Miks kasutada Hollama Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.