Hollama on suurte keelemudelite jaoks keskendunud vestlusklient, mis ühendub otse sinu brauserist ühe või mitme Ollama serveri, OpenAI-ga ühilduva lõpp-punkti või mõlemaga korraga. Puudub keskne andmebaas, kontosüsteem ja telemeetria — sessioonid, viiped, seaded ja API võtmed asuvad kõik brauseri lokaalses salvestusruumis ega puuduta kunagi kasutajaliidest majutavat serverit.

Hollama ise majutamine virtuaalsel eraserveril (VPS) annab väikesele meeskonnale ühe, alati aktiivse URL-i privaatsete Ollama mudelite või jagatud OpenAI võtmetega suhtlemiseks, puhta redaktori-stiilis liidesega, mis on loodud pikkade viipade, arutlusmudelite ja koodirohkete vestluste jaoks.