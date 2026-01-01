Juurutage Bionic GPT ühe klõpsuga installatsioonina.
Kohapealne, ise majutatud ChatGPT alternatiiv meeskonnavestluse, RAG-põhiste assistentide ja rollipõhise juurdepääsukontrolliga ettevõtetele.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Bionic GPT
Bionic GPT on avatud lähtekoodiga kohapealne asendus ChatGPT-le, mis on loodud organisatsioonidele, mis vajavad generatiivset tehisintellekti, hoides samal ajal andmed rangelt konfidentsiaalsena. Ehitatud ümber suure jõudlusega Rusti tuuma, ühendab see tuttava ChatGPT-stiilis liidese ettevõtte funktsioonidega, nagu meeskonnatööruumid, rollipõhine juurdepääsukontroll, auditilogid ja agentse otsinguga täiendatud genereerimise (RAG) torujuhtmed mis tahes dokumendivormingu jaoks.
Bionic GPT ise majutamine sinu VPS-is hoiab viiped, vestluste ajaloo, manused ja üleslaaditud dokumendid sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma kasutajapõhiste tasudeta või kolmandate osapooltega andmete jagamiseta. Platvorm ühendub mis tahes OpenAI-ga ühilduva mudeliga — kohalike Ollama eksemplaridega või kaugtarnijatega — ja sisaldab PostgreSQL-i koos pgvectoriga semantilise otsingu jaoks, pluss spetsiaalne RAG-mootor dokumentide sissevõtmiseks ja manuste genereerimiseks.
Bionic GPT peamised omadused
Tuttav vestluskogemus
Lihvitud ChatGPT-stiilis liides vestlusajaloo ja täieliku teemastamisega võimaldab meeskondadel tööriista kasutusele võtta ilma ümberõppeta, samal ajal kui kiire Rusti kasutajaliides hoiab interaktsioonid nobedad.
Agentlikud RAG-assistendid
Loo assistente, mis põhinevad sinu enda dokumentidel — PDF, HTML, CSV, PPTX ja muud — koodivaba tükeldamise, manuste ja süsteemipromptidega, mis on konfigureeritud veebiliidese kaudu.
Meeskonnad ja RBAC
Korralda kasutajad isoleeritud meeskonnatööruumidesse, halda funktsioonidele juurdepääsu rollide kaudu oma SSO-st ja jõusta rollipõhiseid märgi kasutuslimiite, et jagada mudeli võimsust õiglaselt.
Too mis tahes LLM
Ühenda kohalike mudelitega Ollama kaudu või kaugtarnijatega, kasutades OpenAI-ga ühilduvaid API-sid, ja lase kasutajatel mudelite vahel vahetada vestlusest lahkumata.
Disainipõhine privaatsus
Dokumendid, manused ja vestluste ajalugu püsivad sinu VPS-is, kus Postgresi rea-taseme turvalisus ja minimaalsed nullist ehitatud konteinerid pakuvad sügavuti kaitset.
Miks kasutada Bionic GPT Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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