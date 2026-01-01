Kuni 69% allahindlust Bionic GPT tootele

Juurutage Bionic GPT ühe klõpsuga installatsioonina.

Kohapealne, ise majutatud ChatGPT alternatiiv meeskonnavestluse, RAG-põhiste assistentide ja rollipõhise juurdepääsukontrolliga ettevõtetele.

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Tehisintellekti hallatav VPS
5,49  /kuus
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30-päevane rahatagastuse garantii
Juurutage Bionic GPT ühe klõpsuga installatsioonina.

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69% allahindlust
KVM 1
17,99 
5,49  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99 
7,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99 
10,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99 
21,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99 
5,49  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99 
7,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99 
10,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99 
21,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Bionic GPT

Bionic GPT on avatud lähtekoodiga kohapealne asendus ChatGPT-le, mis on loodud organisatsioonidele, mis vajavad generatiivset tehisintellekti, hoides samal ajal andmed rangelt konfidentsiaalsena. Ehitatud ümber suure jõudlusega Rusti tuuma, ühendab see tuttava ChatGPT-stiilis liidese ettevõtte funktsioonidega, nagu meeskonnatööruumid, rollipõhine juurdepääsukontroll, auditilogid ja agentse otsinguga täiendatud genereerimise (RAG) torujuhtmed mis tahes dokumendivormingu jaoks.

Bionic GPT ise majutamine sinu VPS-is hoiab viiped, vestluste ajaloo, manused ja üleslaaditud dokumendid sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma kasutajapõhiste tasudeta või kolmandate osapooltega andmete jagamiseta. Platvorm ühendub mis tahes OpenAI-ga ühilduva mudeliga — kohalike Ollama eksemplaridega või kaugtarnijatega — ja sisaldab PostgreSQL-i koos pgvectoriga semantilise otsingu jaoks, pluss spetsiaalne RAG-mootor dokumentide sissevõtmiseks ja manuste genereerimiseks.

Alustamine
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Bionic GPT peamised omadused

Tuttav vestluskogemus

Lihvitud ChatGPT-stiilis liides vestlusajaloo ja täieliku teemastamisega võimaldab meeskondadel tööriista kasutusele võtta ilma ümberõppeta, samal ajal kui kiire Rusti kasutajaliides hoiab interaktsioonid nobedad.

Agentlikud RAG-assistendid

Loo assistente, mis põhinevad sinu enda dokumentidel — PDF, HTML, CSV, PPTX ja muud — koodivaba tükeldamise, manuste ja süsteemipromptidega, mis on konfigureeritud veebiliidese kaudu.

Meeskonnad ja RBAC

Korralda kasutajad isoleeritud meeskonnatööruumidesse, halda funktsioonidele juurdepääsu rollide kaudu oma SSO-st ja jõusta rollipõhiseid märgi kasutuslimiite, et jagada mudeli võimsust õiglaselt.

Too mis tahes LLM

Ühenda kohalike mudelitega Ollama kaudu või kaugtarnijatega, kasutades OpenAI-ga ühilduvaid API-sid, ja lase kasutajatel mudelite vahel vahetada vestlusest lahkumata.

Disainipõhine privaatsus

Dokumendid, manused ja vestluste ajalugu püsivad sinu VPS-is, kus Postgresi rea-taseme turvalisus ja minimaalsed nullist ehitatud konteinerid pakuvad sügavuti kaitset.

Miks kasutada Bionic GPT Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

Herriman
Herriman

Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K

Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-päevane raha tagasi garantii

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