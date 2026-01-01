Bionic GPT on avatud lähtekoodiga kohapealne asendus ChatGPT-le, mis on loodud organisatsioonidele, mis vajavad generatiivset tehisintellekti, hoides samal ajal andmed rangelt konfidentsiaalsena. Ehitatud ümber suure jõudlusega Rusti tuuma, ühendab see tuttava ChatGPT-stiilis liidese ettevõtte funktsioonidega, nagu meeskonnatööruumid, rollipõhine juurdepääsukontroll, auditilogid ja agentse otsinguga täiendatud genereerimise (RAG) torujuhtmed mis tahes dokumendivormingu jaoks.

Bionic GPT ise majutamine sinu VPS-is hoiab viiped, vestluste ajaloo, manused ja üleslaaditud dokumendid sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma kasutajapõhiste tasudeta või kolmandate osapooltega andmete jagamiseta. Platvorm ühendub mis tahes OpenAI-ga ühilduva mudeliga — kohalike Ollama eksemplaridega või kaugtarnijatega — ja sisaldab PostgreSQL-i koos pgvectoriga semantilise otsingu jaoks, pluss spetsiaalne RAG-mootor dokumentide sissevõtmiseks ja manuste genereerimiseks.